Nashik Police : नाशिक पोलिसांची नवरात्रोत्सवावर करडी नजर; महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी 'निर्भया' पथके तैनात

नाशिक: नवरात्रोत्सवानिमित्त शहरात सुरू असलेल्या यात्रा, गरबा, दांडिया यावर शहर पोलिसांची करडी नजर असून, मुली व महिलांची छेडछाड रोखण्यासाठी खास महिला पोलिसांच्या निर्भया पथकांच्या गस्तींचे नियोजन केले आहे. .पोलिस आयुक्तालय हद्दीत चार विभागांनुसार नेमणूक करण्यात आलेल्या निर्भया पथकामार्फत दिवस-रात्र पेट्रोलिंग केली जात आहे. तर, दुसरीकडे शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मुलींसाठी प्रबोधनात्मक उपक्रम राबवून मुलींना सायबर साक्षरतेसह लैंगिक छळाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी एक प्रकारे महिला पोलिसांकडून 'प्रबोधनाचा जागर'च केला जात आहे..नवरात्रोत्सवाला सोमवारपासून (ता. २२) उत्साहात प्रारंभ झाला. देवी मंदिरांमध्ये भाविकांची गर्दी होत आहे. कालिका मंदिर परिसरात नवरात्रीनिमित्ताने यात्रोत्सव आहे. याच काळात महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असतो. ठिकठिकाणी दांडिया, गरबाचे आयोजन केले असून, या ठिकाणी तरुण-तरुणी मोठ्या संख्येने येतात. .अनेकदा छेडछाडीचे प्रकार घडून सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. तर, याच काळात सोनसाखळी चोरट्यांकडून महिलांच्या सोनसाखळ्या खेचून नेण्याचेही प्रकार घडतात. असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या संकल्पनेतून चारही विभागात महिला पोलिसांचे निर्भया व दामिनी पथकांची करडी नजर असणार आहे..आयुक्तालयात चार निर्भया पथकेशहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीमध्ये पंचवटी, सरकारवाडा, अंबड आणि नाशिक रोड असे चार विभाग केले आहेत. चारही विभागाचे सहायक आयुक्त या पथकांचे नोडल ऑफिसर आहेत. एका पथकामध्ये एका महिला पोलिस अधिकाऱ्यासह चार पोलिस कर्मचारी आहेत. ही पथके सकाळी ७ ते ३ आणि दुपारी ३ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत अशा दोन शिफ्टमध्ये या पथकामार्फत पेट्रोलिंग केले जाते..कालिका मंदिर परिसर, भगूर येथील रेणुका माता मंदिर परिसरामध्ये महिलांची गर्दी असल्याने या ठिकाणी निर्भया पथकातील महिला पोलिस साध्या वेशात गस्तीवर आहेत. मुली तसेच महिलांची छेडछाड, सोनसाखळ्या हिसकावणे, लूट असे प्रकार घडण्याची शक्यता लक्षात घेत शहर पोलिसांनी कडक पोलिस बंदोबस्त असला, तरी महिलांसाठी खास रात्री गस्ती पथकांचे नियोजन केले आहे. पहाटे ४ ते सकाळी ९ व सायंकाळी ६ ते रात्री ११ अशा विविध वेळातही साध्या वेशातील पथके गस्त घालत आहेत..'निर्भया'शी येथे साधा संपर्कनिर्भया पथक १ (पंचवटी, आडगाव, म्हसरूळ) : ९४०३१६५८३०निर्भया पथक २ (सरकारवाडा, गंगापूर, भद्रकाली, मुंबई नाका) : ९४०३१६५६७४निर्भया पथक ३ (अंबड, इंदिरानगर, सातपूर) : ९४०४८४२२०६निर्भया पथक ४ (उपनगर, नाशिक रोड, देवळाली कॅम्प) : ९४०३१६५१९३टोल फ्री : डायल ११२.नवरात्रोत्सवात नव्हे, तर एरवीही निर्भया पथकाकडून शहरात पेट्रोलिंग केली जाते. नवरात्रोत्सवात गस्तीचे प्रमाण वाढविले आहे. जेणेकरून कुठेही महिलांना त्रास होऊ नये. त्यांना सुरक्षितपणे नवरात्रोत्सव साजरा करता यावा. त्यांना होणाऱ्या समस्येबाबत निर्भया पथकाच्या चारही विभागांशी संपर्क साधता येऊ शकतो.- संदीप कर्णिक, पोलिस आयुक्त, नाशिक.