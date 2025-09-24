नाशिक

Nashik Police : नाशिक पोलिसांची नवरात्रोत्सवावर करडी नजर; महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी 'निर्भया' पथके तैनात

Awareness programs in schools and colleges for girls : शहरात सुरू असलेल्या यात्रा, गरबा, दांडिया यावर शहर पोलिसांची करडी नजर असून, मुली व महिलांची छेडछाड रोखण्यासाठी खास महिला पोलिसांच्या निर्भया पथकांच्या गस्तींचे नियोजन केले आहे.
Nashik Police

Nashik Police

नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
