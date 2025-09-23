Nashik Monsoon : नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी पाऊस; पुढील नऊ दिवस पर्जन्यवृष्टी होणार का?

नाशिक: घटस्थापनेच्या दिवशी, सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी नाशिक शहर आणि परिसरावर पावसाने अचानक हल्ला केला. तब्बल अडीच तास मुसळधार पावसामुळे रस्ते पाण्याखाली गेले. सखल भागांमध्ये पाणी साचले आणि शहरवासीयांची दैना उडाली..देवी नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी या पावसामुळे सार्वजनिक नवरात्र मंडळांच्या मंडपांमध्ये पाणी शिरले. कार्यकर्त्यांना सजावट आणि कार्यक्रमांचे नियोजन वाचवण्यासाठी धावपळ करावी लागली. कालिका यात्रोत्सवातील विक्रेत्यांची विक्री ठप्प झाली, तर रंगीबेरंगी पोशाखात सजलेल्या दांडीयाप्रेमींचा उत्साह अक्षरशः ओला झाला. .सकाळभर उन्ह, ढगाळ वातावरण यांचा खेळ सुरू असताना सायंकाळी सहाच्या सुमारास काळे ढग दाटले आणि अवघ्या काही क्षणांत मुसळधार पाऊस सुरू झाला. रात्री साडेआठपर्यंत पावसाचा जोर कायम राहिला. या दरम्यान रस्त्यांवरून पाण्याचे पाट वाहू लागले, खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली. देवी मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना छत्री व प्लास्टिकचा आसरा घेऊनच ओलेचिंब अवस्थेत दर्शन घ्यावे लागले..जिल्ह्यात यलो अलर्टनाशिकप्रमाणेच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही पावसाने हजेरी लावली. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला. हवामान विभागाने मंगळवारी (ता. २३) जिल्ह्यासाठी पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात ६८० मिमी पर्जन्यमानाची नोंद झाली असून, ते वार्षिक सरासरीच्या ७३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे..Cabinet Decision : शेतकऱ्यांसाठी 1339 कोटी मंजूर... कोणत्या जिल्ह्यात किती मिळाली मदत, वाचा एका क्लिकवर....नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी पाऊस पडल्यास पुढील नऊ दिवस पाऊस पडेल, अशी एक जुनी लोकमान्यता आहे. काही ठिकाणी याला ज्योतिषशास्त्राशी जोडले जाते. काही पंचांगानुसार, नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशीचे हवामान पुढील नऊ दिवसांचे सूचक मानले जाते. मात्र, हे फक्त पारंपरिक मत आहे; याचे वैज्ञानिक पुरावे नाहीत. हवामान विभागानुसार, पावसाचे स्वरूप स्थानिक हवामानावर अवलंबून असते, त्यामुळे पहिल्या दिवशी पाऊस आला म्हणजे पुढील नऊ दिवस पाऊस पडेलच, असे निश्चित सांगता येत नाही.- डॉ. नरेंद्र धारणे, शास्त्र अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.