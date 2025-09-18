Navratri Festival : नाशिकमध्ये दांडियाची धूम: नवरात्रोत्सवासाठी पारंपरिक कपड्यांना वाढती मागणी

जुने नाशिक: नवरात्रोत्सवानिमित्ताने पारंपारिक कपड्यांना मागणी वाढली आहे. बाजारात महिलांसाठी पारंपारिक बांधणीचे काम केलेल्या घागरा, चोली तसेच पुरुषांसाठी आकर्षक, रंगीबेरंगी धोती, कुर्ता कपडे विक्रीस बाजारात दाखल झाले आहे. .अवघ्या आठ दिवसांवर नवरात्रोत्सव येऊन ठेपला आहे. सार्वजनिक मंडळाकडून नवरात्रोत्सवासाठी विविध प्रकारच्या तयारीस वेग आला आहे. या काळात दांडिया आणि गरबा नृत्यास विशेष महत्त्व आहे. त्यानिमित्ताने सार्वजनिक मंडळाकडून दांडिया आणि गरब्याचे आयोजन केले जाते..शहरातील अनेक भागात यासाठी मोफत प्रशिक्षण वर्ग सुरु झाले आहे. दांडिया आणि गरबा खेळण्यासाठी त्यांच्याकडून विशेष करून पारंपारिक वेशभूषा केली जाते. त्यासाठी राजस्थानी आणि गुजराती घागरा चोली, धोती कोटी, केडिया असे विविध प्रकारचे कपडे खरेदी केले जातात. .यंदाही अशा सर्व प्रकारचे कपडे बाजारात विक्रीस उपलब्ध झाले आहे. अशा या रंगबिरंगी पारंपारिक कपड्यांनी केवळ बाजारपेठेत उजळून निघाली आहे. असे नाही तर त्यामुळे नवरात्रीची ओढ सर्वांना लागली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दरांमध्ये १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. असे असले तरी दांडिया प्रेमींकडून पारंपारिक कपडे खरेदीकडे कल वाढलेला दिसून येत आहे..Gold Investment : 'पितृपक्षात सोने खरेदी करू नये' हा गैरसमज मोडीत; सराफ व्यावसायिकांचे निरीक्षण.असे आहे दरमहिलांसाठी: घागरा-चोली १५०० ते ५ हजारलहान मुलींसाठी: ४०० ते १ हजारपुरुषांसाठी : धोती कोटी १२०० ते ३ हजारकेडीया: १५०० ते ५ हजारलहान मुलांसाठी : धोती कोटी.२०० ते ५००केडीया: ४०० ते ९००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.