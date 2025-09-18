नाशिक

Navratri Festival : नाशिकमध्ये दांडियाची धूम: नवरात्रोत्सवासाठी पारंपरिक कपड्यांना वाढती मागणी

Rising Demand for Traditional Clothes During Navratri : नाशिकमध्ये नवरात्रोत्सवासाठी दांडिया व गरब्याचे प्रशिक्षण सुरू झाले असून, महिला व पुरुष पारंपरिक वेशभूषेसाठी बाजारात गर्दी करत आहेत. घागरा-चोली, धोती-कुर्ता असे विविध पोशाख बाजारात उपलब्ध आहेत.
Traditional Clothes

Traditional Clothes

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: नवरात्रोत्सवानिमित्ताने पारंपारिक कपड्यांना मागणी वाढली आहे. बाजारात महिलांसाठी पारंपारिक बांधणीचे काम केलेल्या घागरा, चोली तसेच पुरुषांसाठी आकर्षक, रंगीबेरंगी धोती, कुर्ता कपडे विक्रीस बाजारात दाखल झाले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
culture
clothes
Traditional
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com