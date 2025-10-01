Nashik Navratri 2025 : नवरात्रोत्सवाला महापालिका निवडणुकीची किनार; नाशिकमध्ये मंडळांची विक्रमी संख्या

नाशिक: यंदाच्या नवरात्रोत्सवाला आगामी महापालिका निवडणुकीची किनार आहे. राजकीय किनार लाभल्याने नवरात्रोत्सवानिमित्त मंडळांची विक्रमी संख्या वाढली. नवरात्रोत्सव ही मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संधी मानून मंडळांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत. नवरात्रोत्सवामुळे शहरात १०० कोटींहून अधिकची उलाढाल अपेक्षित आहे. .निवडणुकीमुळे यंदा मंडळांची संख्या वाढल्याने अर्थकारणाला गती मिळाली आहे. विविध मंडळांकडून दररोज दररोज बक्षीसांची लयलूट सुरु आहे. उत्कृष्ट दांडिया प्रदर्शन करणाऱ्या दांडियाप्रेमींना दररोज दुचाकी वाहने बक्षीस स्वरूपात आहे. यासह शालेय विद्यार्थ्यांना सायकल वाटप, महिलांसाठी पैठणी साड्या, सहभागींसाठी स्वयंपाकगृहात उपयुक्त ठरेल अशा वस्तूंचे वाटप करून लाडकी बहीण योजना मंडळांकडून राबविली जात आहे. विशेष करून महिलांसाठी पैठणी आकर्षण ठरत आहे..प्रत्येक मंडळांकडून सरासरी १० लकी ड्रॉ काढले जातात. यात सोन्याची नथ ते घरगुती वापराच्या वस्तू, पैठणी आहेत. लहान मुलांसाठी फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा आहेत. सिनेअभिनेंत्रींच्या उपस्थितीत रासगरबा होत असल्याने दांडीया प्रेमींच्या गर्दी वाढली आहे. गिफ्ट बॉक्स, सोन्याच्या नथ, ग्रुप साठी विशेष देवीच्या चांदीच्या चार प्रतिमा दिल्या जातात..असे ढवळले अर्थकारणशहरात मंडळांकडून एक हजार नथ बक्षीस स्वरूपात दिले जाते. अडीच हजार ते दहा हजार रुपये अशी नथची किंमत आहे. ५० हजार रुपयांपर्यंत एक टिव्ही संच आहे. साधारण: २५० संच बक्षीस स्वरुपात आहे. होम अप्लायन्सेस व वॉशिंग मशीन गिफ्ट स्वरूपात आहे. सिनअभिनेत्रींचा आणण्यापासून ते सादरीकरणापर्यंतचा खर्च अडीच लाखांपर्यंत पोहोचतो. .October 2025 Calendar: दसरा ते दिवाळी, यंदा ऑक्टोबर महिन्यात कोणते महत्त्वाचे सण आहेत? वाचा एका क्लिकवर.एका मंडळाकडून वीस पैठणी दिल्या जातात या अनुषंगाने विचार करता किमान हजार पैठण्या बक्षीस स्वरुपात आहे. डिजे, मंडप, जनरेटर, विविध परवानगी, रोषणाई या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास मंडळांना किमान पाच लाखांचा अकरा दिवसांचा खर्च आहे. देवीच्या चांदीचे शिक्के मंडळांकडून भेट दिले जात आहेत. साधारण दीड लाख रुपये किमत असलेली इलेक्ट्रॉनिक दुचाकींचे बक्षीस स्वरूपात वाटप केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.