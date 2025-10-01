नाशिक

Nashik Navratri 2025 : नवरात्रोत्सवाला महापालिका निवडणुकीची किनार; नाशिकमध्ये मंडळांची विक्रमी संख्या

Exciting Prizes for Garba Enthusiasts and School Children : नाशिक शहरातील नवरात्रोत्सवाला आगामी महापालिका निवडणुकीची किनार लाभल्याने यंदा मंडळांची संख्या विक्रमी वाढली आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मंडळांकडून दुचाकी, पैठणी साड्या आणि सोन्याच्या नथी यांसारख्या १०० कोटींहून अधिकच्या उलाढाल अपेक्षित असलेल्या बक्षिसांची लयलूट सुरू आहे.
नाशिक: यंदाच्या नवरात्रोत्सवाला आगामी महापालिका निवडणुकीची किनार आहे. राजकीय किनार लाभल्याने नवरात्रोत्सवानिमित्त मंडळांची विक्रमी संख्या वाढली. नवरात्रोत्सव ही मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संधी मानून मंडळांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत. नवरात्रोत्सवामुळे शहरात १०० कोटींहून अधिकची उलाढाल अपेक्षित आहे.

