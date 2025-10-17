Nashik Farmers Protest : एनसीसीएफ कडे नाशिकच्या शेतकऱ्यांचे सव्वादोन कोटी अडकले! रयत क्रांती संघटनेकडून अधिकाऱ्यांना कार्यालयात कोंडून तीव्र आंदोलन

नाशिक: राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी २०२३-२४ मध्ये खरेदी केलेल्या कांद्याचे १० टक्के पैसे शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सव्वादोन कोटी रुपये या संस्थेकडे अडकले आहेत. त्याविरोधात रयत क्रांती संघटनेने गुरुवारी (ता. १६) ‘एनसीसीएफ’च्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयात कोंडून घेतले. पोलिस निरीक्षक विश्वास पाटील यांच्या मध्यस्थीनंतर सोमवार (ता. २०)पर्यंत पैसे वर्ग करण्याचे आश्वासन देण्यात आले..केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत ‘एनसीसीएफ’ने गेल्या वर्षी अडीच लाख टन उन्हाळ (रब्बी) कांद्याची खरेदी केली. शेतकऱ्यांना १० टक्के पैसे उशिराने दिले जातात. जिल्ह्यातील १५० शेतकऱ्यांचे सव्वादोन ते अडीच कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत. २०२३-२४ मध्ये त्यांनी ‘एनसीसीएफ’ला कांदा विक्री केला आहे. शेतकऱ्यांना पैसे का दिले जात नाहीत, याविषयी विचारणा करण्यासाठी ‘रयत क्रांती’चे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा कृषिमूल्य आयोगाचे सदस्य दीपक पगार व संतोष पगार हे पोहोचले. .शाखा व्यवस्थापक बी. बी. सिंग जागेवर उपस्थित नव्हते. त्यांना फोन करून विनंती केली. मात्र, अर्धा ते एक तास होऊनही सिंग येत नसल्याने संतप्त झालेल्या पगार यांनी ‘एनसीसीएफ’च्या कार्यालयाला टाळे ठोकले. आत कर्मचारी उपस्थित असल्याने त्यांनी तातडीने मुंबई नाका पोलिसांना याविषयी माहिती दिली. .वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वास पाटील घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी कार्यालयाचा दरवाजा उघडत शाखा व्यवस्थापकांच्या दालनात चर्चा केली. येत्या दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग होतील, असे सिंग यांनी सांगितले. त्यानुसार सोमवारपर्यंत मुदत दिली असून, त्यानंतर पोलिस व रयत क्रांतीचे शेतकरी पुन्हा या कार्यालयात येऊन जाब विचारतील, असे सांगण्यात आले..Nashik Agricultural Market : नाशिक बाजार समितीला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’चा दर्जा; विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त!.मागणी योग्य, मार्ग चुकलाशेतकऱ्यांना पैसे मिळाले पाहिजेत, ही मागणी योग्य आहे. पण, त्यासाठी अधिकाऱ्यांना कार्यालयात कोंडण्याची पद्धत चुकली, अशा शब्दांत पोलिस निरीक्षक पाटील यांनी दीपक पगार यांना सुनावले. आम्हाला हीच पद्धत जमते, जर कोंडले नसते तर अधिकारी आलेच नसते, असे म्हणत त्यांनी आपली बाजू मांडली. यावरून पोलिस निरीक्षक पाटील व रयत क्रांतीचे पगार यांच्यात शाब्दीक चकमक उडाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.