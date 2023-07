By

Ajit Pawar : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे राज्यमंत्रिमंडळात शपथ घेतल्या नंतर शासन आपल्यादारी उपक्रमाच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच नाशिक दौऱ्यावर येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने जैय्यद तयारी करण्यात आली असून पक्षाच्या वतीने त्यांचे नाशिक शहरात जल्लोषात स्वागत करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी दिली आहे. (NCP City President Ranjan Thackeray statement Deputy Chief Minister Ajit Pawar will welcomed in Nashik by bike rally nashik political)

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे शनिवार दि.१५ जुलै २०२३ रोजी सकाळी वंदेभारत एक्सप्रेसने नाशिकरोड रेल्वे स्थानकात दाखल होणार आहे. यावेळी नाशिक शहर व जिल्ह्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या वतीने त्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात येणार आहे.

सकाळी ९ वाजता उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं आगमन झाल्यानंतर नाशिकरोड ते शासकीय विश्रामगृह नशिकपर्यंत बाईक रैली काढण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, पदाधिकारी नानासाहेब महाले, दिलीप खैरे, निवृत्ती अरींगळे, मधुकर मौले, महिला अध्यक्ष योगिता आहेर, युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे,

विद्यार्थी अध्यक्ष गौरव गोवर्धने, युवती अध्यक्ष एश्वर्या गायकवाड, विभागीय अध्यक्ष मनोहर कोरडे, शेख सलिमराज,बाळासाहेब गीते, नाना सोमवंशी, शंकर मोकळ, मुजाहित शेख, वसीम शेख, जीवन रायते, सरचिटणीस संजय खैरनार यांनी केले आहे.