Ravindra Pagare : नाशिकच्या राजकारणात मोठी पोकळी! राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पगार यांचे निधन

नाशिक: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र (नाना) पांडुरंग पगार (वय ६४) यांचे अल्प आजाराने मंगळवारी (ता. ३) निधन झाले. त्यांचा अंत्यविधी बुधवारी (ता. ४) दुपारी तीनला मूळगावी उत्राणे (ता. बागलाण) येथे होणार आहे..वर्ष २०१२ पासून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांचे ते निकटवर्तीय मानले जात. त्यांनी महापालिका शिक्षण मंडळाचे उपसभापती म्हणूनही प्रभावीपणे काम केले होते. संघटनात्मक कामकाजाचा तब्बल ४० वर्षांचा अनुभव असलेल्या ॲड. पगार यांनी एकत्र काँग्रेसमध्ये युवक काँग्रेस, तसेच एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनांचे जिल्हाध्यक्षपद सांभाळले होते. पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस म्हणून तसेच विविध जिल्ह्यांचे निरीक्षक म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी पार पाडली..सन १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडल्यावर राज्यात सर्वप्रथम नाशिक येथील मामा मुंगी मंगल कार्यालयात शरद पवारांच्या समर्थनार्थ भव्य मेळावा आयोजित करण्याची ऐतिहासिक भूमिका ॲड. पगार यांनी बजावली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिवंगत अजित पवार व मंत्री भुजबळ यांनी महायुतीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यावरही ॲड. पगार यांनी दोन्ही नेत्यांच्या पाठीशी संपूर्ण संघटना एकसंघ ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली होती..'राष्ट्रवादी'च्या प्रदेश अधिवेशनात अनेकदा भूमिका मांडण्याची संधीही त्यांना देण्यात आली होती. त्यांच्या निधनाने एक निष्ठावान, अनुभवी व संघटनात्मक ताकद असलेले नेतृत्व हरपल्याची भावना कार्यकर्ते, पदाधिकारी व नागरिकांकडून व्यक्त केली जात असून, सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..Sharad Pawar: "फडणवीस चर्चेतच नव्हते… मग बोलण्याचा अधिकार कुठून?" ; बारामतीत शरद पवारांचा थेट सवाल.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व ज्येष्ठ सहकारी ॲड. रवींद्र पगार यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. पक्षाचे एक निष्ठावान व सक्रिय पदाधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे व 'नाना' म्हणून प्रसिद्ध असलेले ॲड. पगार 'राष्ट्रवादी'च्या स्थापनेपासूनच पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी वेगवेगळ्या माध्यमांतून झटत आले आहेत. नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणात विविध निवडणुकांमध्ये त्यांनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली. आपल्या कायद्याच्या ज्ञानाचा उपयोग त्यांनी सदैव जनहितासाठी केला. जिल्ह्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी नेहमीच कटिबद्ध राहिले. ग्रामीण भागातील स्थानिक प्रश्नांवर त्यांनी नेहमीच ठोस भूमिका घेतली. त्यांच्या निधनाने एक कुशल संघटक, अभ्यासू आणि संयमी व्यक्तिमत्त्व आपण गमावले आहे. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो. पगार कुटुंबीयांच्या दुःखात मी सहभागी आहे. त्यांना या दुःखातून सावरण्याचे बळ मिळो, हीच प्रार्थना!- मंत्री छगन भुजबळ.