नाशिक

Jayant Patil : राष्ट्रवादीच्या नाशिकच्या शिबिरात जयंत पाटलांचा गोंधळ! शिबिराऐवजी हवनाकडे वळले अन्...

Jayant Patil’s Nashik Camp Confusion Highlights NCP Sharad Pawar Group’s Political Strategy | नाशिक येथे आयोजित एकदिवसीय शिबिरात जयंत पाटलांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय, चुकून हवनाच्या ठिकाणी पोहचले!
jayant patil

jayant patil

esakal

Sandip Kapde
Updated on

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे एकदिवसीय शिबिर आज नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराकडे पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते आणि समर्थकांचे लक्ष लागले होते. मात्र, या शिबिराला माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या अनुपस्थितीमुळे सुरुवातीला चर्चेचा विषय ठरला. उशिरा का होईना, जयंत पाटील शिबिरात दाखल झाले, पण त्यांच्या आगमनाने एक मजेदार गोंधळ उडाला. शिबिराच्या ठिकाणी पोहोचण्याऐवजी ते चुकून शेजारी सुरू असलेल्या हवनाच्या ठिकाणी गेले! चूक लक्षात येताच हसत-हसत त्यांनी माघारी वळत शिबिरात प्रवेश केला.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Jayant Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com