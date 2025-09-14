Jayant Patil : राष्ट्रवादीच्या नाशिकच्या शिबिरात जयंत पाटलांचा गोंधळ! शिबिराऐवजी हवनाकडे वळले अन्...

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे एकदिवसीय शिबिर आज नाशिकमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराकडे पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते आणि समर्थकांचे लक्ष लागले होते. मात्र, या शिबिराला माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या अनुपस्थितीमुळे सुरुवातीला चर्चेचा विषय ठरला. उशिरा का होईना, जयंत पाटील शिबिरात दाखल झाले, पण त्यांच्या आगमनाने एक मजेदार गोंधळ उडाला. शिबिराच्या ठिकाणी पोहोचण्याऐवजी ते चुकून शेजारी सुरू असलेल्या हवनाच्या ठिकाणी गेले! चूक लक्षात येताच हसत-हसत त्यांनी माघारी वळत शिबिरात प्रवेश केला..राजकीय रणनीती आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवण्याचा प्रयत्नराष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने नाशिकमध्ये आयोजित केलेले हे शिबिर पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय रणनीती आणि स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. या शिबिरात पक्षाच्या नेत्यांनी स्थानिक निवडणुका, कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण आणि पक्षाच्या ध्येय-धोरणांवर चर्चा केली. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने महाराष्ट्रातील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी अशा शिबिरांचे आयोजन केले आहे. नाशिकमधील हे शिबिर स्थानिक कार्यकर्त्यांना एकत्र आणण्यासाठी आणि पक्षाच्या भविष्यातील योजनांवर प्रकाश टाकण्यासाठी आयोजित करण्यात आले होते..Nashik News : नाशिकमध्ये ठाकरे बंधू एकत्र: भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीविरोधात शिवसेना-मनसेचा भव्य मोर्चा.जयंत पाटलांचा गोंधळजयंत पाटील यांच्या उशिरा आगमनामुळे शिबिरात उपस्थित कार्यकर्त्यांमध्ये कुजबुज सुरू झाली होती. पक्षाचे प्रमुख नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष असलेले जयंत पाटील यांच्या अनुपस्थितीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, जेव्हा ते शिबिरात पोहोचले, तेव्हा त्यांनी चुकून शेजारी सुरू असलेल्या हवनाच्या ठिकाणी प्रवेश केला. हवनाच्या ठिकाणी उपस्थित लोकांशी संवाद साधताना त्यांना चूक लक्षात आली आणि हसत-हसत ते शिबिराच्या दिशेने परतले. या मजेदार घटनेमुळे शिबिरातील वातावरण काही काळ हलके-फुलके झाले..स्थानिक निवडणुकांसाठी रणनीती आखणीनाशिकमधील या शिबिरात स्थानिक निवडणुकांसाठी रणनीती आखण्यावर विशेष भर देण्यात आला. पक्षाच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना गावपातळीवरील समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्षाने शेतकरी, कामगार आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. या शिबिरातून कार्यकर्त्यांना नवीन दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने महाराष्ट्रातील आपली राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी अशा शिबिरांचे आयोजन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिकमधील या शिबिराने कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण केली आहे. जयंत पाटलांच्या मजेदार गोंधळाने शिबिराला एक वेगळीच रंगत आली, पण त्याचवेळी पक्षाच्या रणनीती आणि ध्येयांवरही प्रकाश पडला..Nitesh Karale: नितेश कराळे मास्तरांना पवारांच्या भेटीला पोलिस सोडेना, मास्तरांकडून फोनाफोनी सुरू .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.