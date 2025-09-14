नाशिक

Nashik election: नाशिक मनपा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले; राष्ट्रवादीच्या विभागनिहाय बैठका सुरू

NCP Prepares for Nashik Municipal Elections : महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकाधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचे आवाहन शहराध्यक्ष तथा ‘म्हाडा’चे सभापती रंजन ठाकरे यांनी केले.
नाशिक: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने कंबर कसली असून, अधिकाधिक जागा निवडून आणण्याच्या अनुषंगाने विभागनिहाय बैठका सुरू करण्यात आल्या आहेत. महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकाधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचे आवाहन शहराध्यक्ष तथा ‘म्हाडा’चे सभापती रंजन ठाकरे यांनी केले.

