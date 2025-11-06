नाशिक

Nashik NDCC Bank : नाशिक जिल्हा बँकेची 'द्वारका' इमारत विक्रीला; एनएमआरडीए खरेदीसाठी उत्सुक, शासकीय मूल्याची विचारणा!

NDCC Bank to Sell Dwarka Building Amid Financial Strain : आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने द्वारका परिसरातील आपली नवीन प्रशासकीय इमारत विक्रीस काढली असून, तिचे शासकीय मूल्य २३ कोटी रुपये आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (एनडीसीसी) द्वारका परिसरातील नवीन इमारत विक्रीस काढली आहे. या इमारतीचे शासकीय मूल्य किती आहे, अशी विचारणा ‘एनएमआरडीए’ने केल्यामुळे त्यांनी एकप्रकारे इमारत खरेदीचा प्रस्तावच बँकेसमोर ठेवला आहे.

