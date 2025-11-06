Nashik NDCC Bank : नाशिक जिल्हा बँकेची 'द्वारका' इमारत विक्रीला; एनएमआरडीए खरेदीसाठी उत्सुक, शासकीय मूल्याची विचारणा!

नाशिक: आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (एनडीसीसी) द्वारका परिसरातील नवीन इमारत विक्रीस काढली आहे. या इमारतीचे शासकीय मूल्य किती आहे, अशी विचारणा ‘एनएमआरडीए’ने केल्यामुळे त्यांनी एकप्रकारे इमारत खरेदीचा प्रस्तावच बँकेसमोर ठेवला आहे..नोटाबंदीपासून जिल्हा बँकेला आर्थिक घरघर लागली आहे. सद्यःस्थितीला ५६ हजार कर्जदारांकडे बँकेचे दोन हजार ३०० कोटींचे कर्ज थकीत आहे. बँकेला ठेवीदारांचे तब्बल दोन हजार २०० कोटींचे वाटप करायचे आहे. अशा परिस्थितीत कर्जवसुली गरजेची असताना विविध कारणांनी त्याला अडथळे येत गेले. कर्जवसुलीला शेतकरी संघटनांकडून होणारा विरोध आणि बँकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन प्रशासकांनी कर्ज सामोपचार परतफेड योजना लागू केली. त्यामुळे बँकेच्या तिजोरीत आतापर्यंत सुमारे ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. .अपेक्षित रक्कम हाती आलेली नसली तरी इतर पर्यायांमधून आर्थिक तरतूद करण्यासाठी जिल्हा बँकेचे तत्कालीन प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी नवीन इमारतीच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्या आधारे राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समितीला याविषयीचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यानुसार या इमारतीच्या विक्रीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. .२००७ मध्ये उभारण्यात आलेल्या या तीन मजली इमारतीचे सद्यःस्थितीला २३ कोटींचे शासकीय मूल्य असले तरी तिचे किमान मूल्य ३२ कोटी रुपये ठरविण्यात आले आहे. म्हणजेच निविदा प्रक्रियेसाठी जाताना किमान ३२ कोटी रुपयांपासून पुढे बोली लावावी लागेल, असे नियोजन प्रशासकांनी केले आहे. या प्रक्रियेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आचारसंहिता संपल्यानंतरच सुरुवात होईल, असे बँकेच्या प्रशासकांनी स्पष्ट केले. .दरम्यान, जिल्हा बँकेने नवीन इमारत विक्रीस काढली, तेव्हा जलज शर्मा जिल्हाधिकारी होते. आता त्यांच्याकडे नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आयुक्त पदाचा कार्यभार असल्यामुळे त्यांनी या बँकेच्या इमारतीच्या शासकीय मूल्याची विचारणा केली आहे. याचा अर्थ ‘एनएमआरडीए’ ही इमारत घेण्यास इच्छुक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते..‘एनएमआरडीए’ने नवीन इमारतीचे शासकीय मूल्य किती, याविषयी विचारणा केली आहे. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समितीला याविषयीचे अधिकार आहेत. त्यांच्या परवानगीने आपण ई-निविदा प्रक्रिया राबविणार आहोत. आचारसंहितेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होईल.- संतोष बिडवई, प्रशासक, एनडीसीसी, बँक.PMRDA News : प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीनंतरच विकास परवानगी; अवैध बांधकामे रोखण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’चा निर्णय, ‘पेपर मंजुरी’ला पूर्णविराम.इमारतीची वैशिष्ट्येद्वारका परिसरातील एका ट्रस्टकडून २००२ मध्ये जागेचा ताबा२००७ मध्ये तीन मजली इमारतीचे बांधकामइमारत बांधण्यासाठी पाच कोटींचा खर्चसहा हजार चौरस फूट बांधकामजुन्या इमारतीतून कामकाज नवीन इमारतीमध्ये शिफ्टनवीन इमारतीत आर्थिक घरघर लागल्याचा समजमे २०१९ मध्ये पुन्हा बँक जुन्या इमारतीत स्थलांतरित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.