Education News : लक्ष द्या! 'नीट' परीक्षेसाठी नोंदणी सुरू; अर्ज दुरुस्तीसाठी मिळणार विशेष मुदत

नाशिक: विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेशासाठी नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट (नीट) परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेची नोंदणी सध्या सुरू असून, पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना रविवार (ता. ८)पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा अर्ज भरता येईल. ३ मेस राष्ट्रीय पातळीवर एकाच वेळी या परीक्षेचे आयोजन केले जाणार आहे..नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए)तर्फे नीट यूजी परीक्षेचे आयोजन केले जाते. राष्ट्रीय पातळीवर ऑफलाइन पद्धतीने एकाच वेळी ही परीक्षा दर वर्षी घेतली जाते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये प्रवेशासाठी होत असलेल्या नीट यूजी २०२६ परीक्षेचे आयोजन ३ मेस दुपारी दोन ते सायंकाळी पाच या वेळात केले आहे. ही परीक्षा इंग्रजी, हिंदी, मराठीसह एकूण तेरा भाषांमध्ये परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. .परीक्षेची नोंदणी प्रक्रिया गेल्या ८ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली होती. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना नोंदणीसाठी रविवार (ता. ८)पर्यंत मुदत उपलब्ध असेल. याच कालावधीत विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन शुल्क भरून परीक्षेसाठी प्रविष्ट होण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. दाखल केलेल्या अर्जात दुरुस्ती, सुधारणा करण्यासाठी १० ते १२ मार्च अशी मुदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र असलेल्या शहराचा प्राधान्यक्रम नोंदवायचा आहे. प्राप्त प्राधान्यक्रम व संबंधित शहरात उपलब्ध व्यवस्था यांच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी काही कालावधी लागणार असल्याने, परीक्षेच्या काही दिवस आधी विद्यार्थ्यांना हा तपशील उपलब्ध होईल. परीक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या प्रवेशपत्रावर परीक्षा केंद्राचे नाव व पत्ता उपलब्ध होऊ शकणार आहे. यासोबत परीक्षेत पालन करावयाच्या सूचनांचा तपशील प्रवेशपत्रावर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे..या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी 'नीट' आवश्यकएमबीबीएस, बीडीएस यासह आयुषअंतर्गत येणारे बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, तसेच फिजिओथेरेपीसह इतर विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रम आणि बी.एस्सी. (नर्सिंग) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी नीट परीक्षा देणे आवश्यक असणार आहे..