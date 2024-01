Nashik News: पिंपळगावमध्ये पसरतेय बँका, पतसंस्थाचे जाळे! बँका जाताहेत ग्राहकांच्या दारात

पिंपळगाव बसवंत : ‘मिनी दुबई’ असे बिरूद लावल्या जाणाऱ्या पिंपळगाव शहराच्या ‘श्रीमंती’ची ओळख सातासमुद्रापार आहे. निर्यातक्षम द्राक्षातून परकीय चलन, काद्यांची आशिया खंडात अव्वल बाजारपेठ, टोमॅटोची राजधानी यासह नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सर्वाधिक उलाढाल असणारे शहर, अशी ‘द्राक्षनगरी’च ख्याती आहे.

आर्थिक सुबत्ता लाभलेल्या या शहराची भुरळ राष्ट्रीयकृत, खासगी बँकांना पडली आहे. नाशिक शहराच्या तोडीस तोड बँका व पतसंस्थांनी आपली दुकाने थाटली आहेत.

जणू काही बँका, पतसंस्थांचे जाळेच पिंपळगाव शहरात विणले गेल्याचे दिसत आहे. अजूनही काही बँका पिंपळगांवमध्ये पाऊल ठेवण्याच्या तयारीत आहेत. (network of banks and credit institutions spreading in Pimpalgaon Banks go to customers doorsteps Nashik News)