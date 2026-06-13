नाशिक

Nashik Pune Railway: नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचे नवे अलाइनमेंट ? गुप्त मोजणीने संभ्रम; खांब रोवून सर्वेक्षण

Maharashtra railway infrastructure project latest alignment update: सिन्नर तालुक्यात गुप्तपणे सुरू झालेल्या मोजणीमुळे नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचे अलाईनमेंट पुन्हा बदलणार का, याबाबत शेतकरी आणि जमीनधारकांमध्ये संभ्रम व चिंतेचे वातावरण
Nashik-Pune Rail Corridor Back in Focus as Survey Teams Conduct Ground Assessment

Nashik-Pune Rail Corridor Back in Focus as Survey Teams Conduct Ground Assessment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सिन्नर: नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असतानाच सिन्नर तालुक्यात नव्या मार्गाची मोजणी सुरू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. नाशिक पुणे महामार्ग आणि सिन्नर-शिर्डी मार्गादरम्यान ही मोजणी करण्यात आली असून संबंधित ठिकाणी खांबही रोवण्यात आले आहेत. मात्र, ही मोजणी नेमकी रस्त्यासाठी की रेल्वेमार्गासाठी, प्रशासनाकडून कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याने जमीनधारकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

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