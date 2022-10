By

इंदिरानगर (जि. नाशिक) : घंटागाड्यांमधून कचरा संकलित करून खत प्रकल्पात टाकण्यात आलेल्या कचऱ्याच्या ढीगाऱ्यात शुक्रवारी (ता. १८) सकाळी २४ तास वय असलेले स्त्री जातीचे मृत अभ्रक आढळून आले. (new born girl child found in garbage of hourglass Nashik Latest Marathi News)

इंदिरानगर पोलिसांनी याबाबत गुन्हा दाखल केला असून, दिवसभर पूर्व विभागातील घंटागाडी कर्मचाऱ्यांची कसून चौकशी सुरू होती. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी एकच्या सुमाराला खत प्रकल्पात जमा झालेल्या कचऱ्यात स्त्री जातीचे अभ्रक मिळाल्याची माहिती येथील पर्यवेक्षकाने पोलिसांना दिली. शहरभर फिरणाऱ्या घंटागाड्या कचरा संकलित करतात आणि हा कचरा येथे टाकला जातो.

त्यामुळे हा कचरा नेमका कोणत्या घंटागाडीमधून आला, हे कळने आता अवघड झाले आहे. जुन्या कपड्यात गुंडाळलेल्या अवस्थेत हे अभ्रक टाकण्यात आले होते. दरम्यान, पोलिसांनी पूर्व विभागातील घंटागाडीवर कचरा संकलित करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले. मात्र, सायंकाळी उशिरापर्यंत कोणतीही ठोस माहिती पोलिसांच्या हाती लागली नाही. याबाबत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

