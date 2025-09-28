Nashik News : नाशिकला खंडपीठाची मागणी: नूतन इमारतीमुळे जलद न्यायाची अपेक्षा; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय

नाशिक: समाजातील शेवटच्या घटकातील नागरिकाला कमीत कमी खर्चात आणि कमीत कमी वेळेत न्याय मिळाला पाहिजे, तरच या भव्यदिव्य न्यायालयीन वास्तूची सर्वार्थाने उपयुक्तता सिद्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत सशक्त लोकशाहीसाठी सामाजिक आणि आर्थिक समानता महत्त्वाची असून, लोकशाहीचा एक स्तंभ म्हणून न्यायपालिकेवर मोठी जबाबदारी असल्याचे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले..नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन, अद्ययावत इमारतीचे उद्घाटन आणि न्यायालयाच्या १४० व्या वर्षपूर्ती सोहळ्याप्रसंगी सरन्यायाधीश गवई बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर, न्या. रेवती डेरे-मोहिते, न्या. एम. एन. सोनम, न्या. आर. व्ही. घुगे, न्या. ए. एस. गडकरी, न्या. मकरंद कर्णिक, न्या. सारंग कोतवाल, न्या. जितेंद्र जैन, न्या. अश्विन भोबे, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सिंग, राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अमोल सावंत, नाशिक वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य जयंत जायभावे, ॲड. अविनाश भिडे उपस्थित होते..सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, की भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. राजकीय स्तरावर समानता आली असली, तरी अद्यापही समाजात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता कायम आहे, ही बाब लोकशाहीसाठी घातक आहे. सामाजिक आणि आर्थिक समानता आणण्यासाठी न्यायपालिकेवर मोठी जबाबदारी आहे. त्या दृष्टिकोनातून न्यायपालिकांनी आपली जबाबदारी वेळोवेळी चोखपणे पार पाडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सामाजिक व आर्थिक समानतेवर आधारित लोकशाही अपेक्षित असल्याचे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले..भेट द्यावी अशी ही इमारतन्यायालयाच्या इमारतीविषयी सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, की राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील ही एकमेवाद्वितीय इमारत आहे, ज्याठिकाणी न्यायाधीश व वकिलांचा विचार न करता न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांचाही विचार करण्यात आलेला आहे. अशा सोयी-सुविधांयुक्त अद्ययावत इमारती तालुकास्तरावर असायला हव्यात. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे गमतीने म्हटले जाते; परंतु ही वास्तू पाहण्यासाठी नाशिककरांनी एकदा तरी भेट द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले..तत्पूर्वी, श्री. गवई यांच्या हस्ते इमारत व वाहनतळाचे फीत कापून उद्घाटन करण्यात आले, तसेच कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. सरन्यायाधीश गवई यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व नाशिक बार कौन्सिलच्या पदाधिकाऱ्यांनी नूतन इमारतीची पाहणी केली. पोलिस कवायत मैदानावरील सभामंडपात दीपप्रज्वलन व प्रतिमापूजन करण्यात आले. .उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी, नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नूतन इमारत ऐतिहासिक असून, नाशिकच्या नावलौकिकात भर घालणारी असल्याचे गौरवोद्गार काढले. प्रारंभी नाशिक बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांनी स्वागतात इमारतीसाठीच्या संघर्षाला उजळणी दिली. नाशिक येथे खंडपीठाची मागणीही त्यांनी केली. ज्येष्ठ विधीज्ञ जयंत जायभावे यांनी संविधानाचे विचार पुढे नेण्याची जबाबदारी वाढल्याचे सांगत नूतन इमारतीमुळे जलद न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली..Vijay Rally Stampede : साऊथ सुपरस्टार Thalapathy Vijay च्या सभेत भीषण दुर्घटना; चेंगराचेंगरीत 39 जणांचा मृत्यू, 95 हून अधिक जखमी.राजकीय नेते, अधिकारी उपस्थितअन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, खासदार राजाभाऊ वाजे, आमदार सीमा हिरे, सरोज अहिरे, हिरामण खोसकर, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांची उपस्थिती होती. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हेही उपस्थित राहणार होते; परंतु त्यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरला..यांचा झाला सन्माननूतन इमारतीसाठी सहकार्य करणारे राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे विलास गायकवाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता प्रशांत औटी, अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, मुख्य वास्तुविशारद चेतन ठाकरे, कार्यकारी अभियंता उदय पालवे, विनोद शेलार, ज्येष्ठ वास्तुविशारद अजय दाते, हर्ष कन्स्ट्रक्शनचे विलास बिरारी आणि जयवंत बिरारी यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञ का. का. घुगे, भास्कर पवार, दिलीप वनारसे आदींचा सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला..विविध पुस्तकांचे प्रकाशन‘हेरिटेज बुक’च्या प्रकाशनासह ‘ज्युडीसिअरी : पास्ट, प्रेझेंट ॲन्ड फ्युचर’, ‘मविप्रचे शिल्पकार : ॲड. बाबूराव ठाकरे’, ‘लाईफ ॲन्ड लॉ’ या संपादित पुस्तकाचे आणि ‘प्रॅक्टिकल गाईड, गार्डियन द रिपब्लिक’ या पुस्तकांचे प्रकाशन सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते करण्यात आले. जयंत ठोंबरे व पी. यू. शिरवाडकर यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रधान न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी आभार मानले. .मी आलो; पण ते नाहीत...सरन्यायधीश गवई २०२१ मध्ये नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्याची आठवण ताजी करताना म्हणाले, की तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत नूतन इमारतीचे भूमिपूजन झाले. त्या वेळी ठाकरे म्हणाले होते, की नूतन इमारतीच्या उद्घाटनालाही आपण दोघे येऊ. मी आलो; सरन्यायधीश गवई २०२१ मध्ये नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्याची आठवण ताजी करताना म्हणाले, की तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत नूतन इमारतीचे भूमिपूजन झाले. त्या वेळी ठाकरे म्हणाले होते, की नूतन इमारतीच्या उद्घाटनालाही आपण दोघे येऊ. मी आलो; पण ते नाहीत. तो योग नव्हता. मात्र, विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही याबाबत सकारात्मक होते. त्यांनी तत्काळ निधी उपलब्ध करून दिल्याचे सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले. 