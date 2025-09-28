नाशिक

Nashik News : नाशिकला खंडपीठाची मागणी: नूतन इमारतीमुळे जलद न्यायाची अपेक्षा; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय

Inauguration of Nashik District and Sessions Court’s New Building : देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन, अद्ययावत इमारतीचे व वाहनतळाचे फीत कापून उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर व मान्यवर उपस्थित होते.
नाशिक: समाजातील शेवटच्या घटकातील नागरिकाला कमीत कमी खर्चात आणि कमीत कमी वेळेत न्याय मिळाला पाहिजे, तरच या भव्यदिव्य न्यायालयीन वास्तूची सर्वार्थाने उपयुक्तता सिद्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत सशक्त लोकशाहीसाठी सामाजिक आणि आर्थिक समानता महत्त्वाची असून, लोकशाहीचा एक स्तंभ म्हणून न्यायपालिकेवर मोठी जबाबदारी असल्याचे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.

