नाशिक

Nashik GST Rates : सामान्यांचे महिन्याकाठी दीड हजार वाचणार; सुधारित जीएसटीची आजपासून अंमलबजावणी

New GST Rates to Lower Prices of Food and Automobiles : नाशिकमध्ये घटस्थापनेपासून जीएसटीचे नवीन दर लागू झाले असून, खाद्यपदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि वाहनांचे दर कमी होणार आहेत.
GST Rates

GST Rates

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर सोमवार (ता. २१)पासून वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) नवीन दर लागू होणार आहेत. जीएसटीच्या या बदलामुळे खाद्यपदार्थांपासून ते तयार कपडे, तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील दर कमी होणार आहेत. ग्राहकांना त्याचा थेट आर्थिक लाभ मिळणार असल्याने बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण आहे. सर्वसामान्यांच्या महिन्याच्या बजेटमधून बाराशे त पंधराशे रुपये वाचणार आहेत, हे या बदलाचे प्रमुख वैशिष्ट्य असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Price
GST
tax
Benefits
Benefit

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com