Nashik: नवीन ह्युंदाई ‘क्रेटा’ तुफान झेप घेण्यासाठी बाजारात! ‘सेन्स्युअस स्पोर्टिनेस’च्या ग्लोबल डिझाइन लँग्वेजवर आधारित

नाशिक : येथील शिरोडे ह्युंदाई (Hyundai) ने शुक्रवारी (ता. १९) बहुप्रतिक्षित नवीन ह्युंदाई क्रेटा (Hyundai CRETA) लाँच केली.

ह्युंदाई क्रेटा ब्रॅन्डचे यश आणि वारसा यावर आधारित, नवीन ह्युंदाई ‘क्रेटा’ अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, सेगमेंट परिभाषित करणारे सुरक्षा, उत्साहवर्धक कार्यप्रदर्शन, आराम आणि सुविधा वैशिष्ट्यांसह प्रतिमान बदलण्याचे वचन देते. नवीन ह्युंदाई क्रेटा निर्विवाद अल्टिमेटचे सार मूर्त स्वरूप देणारी, आव्हानरहित आहे. (New Hyundai Creta in market to take storm Based on global design language of sensuous sportiness Nashik)