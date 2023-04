Nashik News : दुचाकी वाहनांसाठी नवीन मालिका सुरु

Nashik News : येथील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून दुचाकींसाठी नविन मालिका एमएच ४१ बीएम सुरु करण्यात आली आहे. (new series MH 41 BM was launched for two wheeler nashik news)

इच्छुकांनी आकर्षक पसंती क्रमांक मिळण्याकरिता अर्ज करण्याचे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद जाधव यांनी केले आहे. आकर्षक नोंदणी क्रमांकासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज १७ एप्रिलपर्यंत उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या संबंधित विभागात जमा करावेत.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र, निवासी पुराव्यासाठी आधारकार्ड, वीजबिल, घरपट्टीची साक्षांकित प्रत, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड आदी कागदपत्रे जोडावीत. अधिक माहितीसाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.