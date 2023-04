By

Nashik News : मविप्र संस्‍थेच्‍या केटीएचएम महाविद्यालयातील नेव्हल एनसीसीच्या सहा कॅडेट्सची भारतीय नौदलात निवड झाली आहे. या सर्वांनी एक वर्षाचे खडतर प्रशिक्षण चिलका, ओरिसा येथे पूर्ण केले. (Selection of Cadets of KTHM Naval NCC in Navy Nashik News)

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

निवड झालेल्‍या कॅडेट्‌समध्ये ऋषिकेश सानप, विकी उफाडे, ओंकार आहेर, अमित धर्माधिकारी, प्रतीक रायते, गौरव जाधव यांचा समावेश आहे. भारतीय नौदलात वेगवेगळ्या विभागात कॅडेट्‌सची नेमणूक झाली.

या यशाबद्दल मविप्र संस्‍थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले, सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, उपाध्यक्ष विश्वास मोरे, चिटणीस दिलीप दळवी, उपसभापती देवराम मोगल, शिक्षणाधिकारी डॉ. नितीन जाधव, प्राचार्य डॉ. आर. डी. दरेकर, नेव्हल एनसीसी प्रमुख सब. लेफ्टनंट डॉ. योगेश गांगुर्डे यांनी सत्कार करून कौतुक केले.