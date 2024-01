Nashik News : पाथर्डीतील नववसाहतींना नागरी सुविधांची अपेक्षा; कर भरूनही नागरिक वंचित

पाथर्डी : पाथर्डी परिसरात पोटाला चिमटा घेऊन, कर्ज काढून मोठ्या अपेक्षेने घराचे स्वप्न पूर्ण झाले. या आनंदात राहण्यास आलेल्या शेकडो कुटुंबीयांना तीन ते पाच वर्षानंतरदेखील रस्ते, पथदीप, पाणी आणि ड्रेनेज या मूलभूत सुविधा न मिळाल्याने रहिवाशांनी मनस्ताप व्यक्त केला आहे.

बिल्डरला परवानगी देताना त्यांच्याकडून सर्व नागरी सुविधांसाठी असलेले कर आकारले जाते. मग पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर सुविधा देण्यास महापालिका टाळाटाळ का करते, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. (New settlers in Pathardi expect civic amenities Citizens deprived despite paying taxes Nashik News)