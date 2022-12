जुने नाशिक : नवीन वर्षात ३६५ दिवसांपैकी शासकीय तसेच सार्वजनिक अशा १२५ सुट्ट्या आहे. त्यामुळे शासकीय तसेच, निमशासकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या चाकरमान्यांची जणू यंदाचे वर्ष पर्वणी ठरणार आहे. (New Year will be celebration for servants 125 holidays in New Year Nashik Latest Marathi News)

येत्या काही दिवसात नवीन वर्षात सुरवात होणार आहे. त्यानिमित्ताने बाजारात दिनदर्शिका देखील विक्रीस दाखल झाले आहे. तर दुसरीकडे शासकीय सुट्ट्यांचे यादी अर्थात परिपत्रक राज्य सरकारतर्फे प्रसारित करण्यात आले आहे. त्यात प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन यासह विविध धार्मिक सणांना देण्यात येणाऱ्या सुट्ट्या अशा तब्बल २५ शासकीय सुट्ट्या, स्थानिक प्रशासन स्तरावरील ४ अशा २९ शासकीय सुट्ट्यांसह शनिवार आणि रविवार ९६ सार्वजनिक अशा १२५ सुट्ट्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

अर्थात त्यांना केवळ २४० दिवस काम करावे लागणार आहे. अशा सर्व सुट्ट्यांचा विचार केला तर शासकीय कर्मचाऱ्यांना केवळ १५० ते २०० दिवस कामे करावी लागणार आहे. त्यानिमित्ताने बहुतांशी कर्मचाऱ्यांकडून आत्तापासूनच नवीन वर्षाच्या दिनदर्शिका घेऊन सुट्यांचे नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या सुट्ट्यांमुळे कुठेतरी शासकीय कामांवर परिणाम होणार आहे. एप्रिल आणि नोव्हेंबर महिन्यात सर्वाधिक प्रत्येकी चार सुट्ट्या आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त सुट्टी

मार्च एंडिंग निमित्ताने ३१ मार्चला उशिरापर्यंत बँकेचे व्यवहार सुरू असतात. त्यानंतर कार्यालयीन कामे होत असतात. या एकाच दिवशी कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असतो. त्यानिमित्ताने १ एप्रिलला केवळ बँकेस अतिरिक्त सुट्टी देण्यात आली आहे.

