मी २ महिन्यांची गर्भवती, निदा खानची अटकपूर्व जामीनासाठी कोर्टात धाव; तर पोलिसांची ५ पथकं अजूनही घेतायत शोध

नाशिक येथील आयटी कंपनीत महिला सहकाऱ्यांचे लैंगिक शोषण आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्या प्रकरणातील फरार आरोपी निदा खानने शनिवारी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपण दोन महिन्यांची गर्भवती असल्याचे कारण तिने अर्जात नमूद केले आहे. निदा खानच्या वकिलांनी तिच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. Police intensify search as Nida Khan files anticipatory bail plea in Nashik court.नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी स्पष्ट केले, की खानवर आयटी कंपनीतील धार्मिक छळाचा केवळ एकच गुन्हा दाखल आहे. प्रोसेस असोशिएट असणारी निदा खान हिने अटकपूर्व जामिनासाठी नाशिक रोड न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यात निदा हिने गर्भवती असल्याचे मुंब्रातील डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र जोडले. या अटकपूर्व जामिनावर सोमवारी (ता. २०) सुनावणी होणार आहे..'गजवा ए हिंद'च्या नावावर धर्मांतराचा प्रयत्न, दारू अन् सिगारेट पिण्यासाठी बळजबरी, लव्ह बाइट म्हणत तरुणीच्या शरीरावर केल्या जखमा.दरम्यान, निदा खानच्या पतीला 'एसआयटी'ने चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून, तीन महिन्यांची गर्भवती असलेली निदाचा शोध घेण्यासाठी 'एसआयटी' सह शहर गुन्हे शाखांची पाच पथके मागावर आहेत..खासगी रुग्णालयात उपचारआरोपी निदा खान गरोदर असून उपचारासाठी मुंब्रा परिसरातील एका खासगी रुग्णालयात दोन वेळा गेली होती. तसेच तिने उपचार घेणाऱ्या डॉक्टरांकडून वैद्यकीय रजेची चिट्टी मागितली, निदा खान ११ आणि १३ एप्रिलला रुग्णालयात आली होती. सुरुवातीला तिने घरीच प्राथमिक तपासणी करून घेतली होती. त्यानंतर तिने रुग्णालयात येऊन पुढील उपचार घेतले असे डॉ. शमायला आझमी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले..आक्षेपार्ह चॅट एसआयटीच्या हातीमहिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातील दोन संशयितांच्या मोबाईलमधील आक्षेपार्ह चॅटिंग' तांत्रिक विश्लेषणातून विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) हाती लागले आहे. या आक्षेपार्ह चॅटिंगसंदर्भातील सखोल चौकशीसाठी दोन संशयितांच्या पोलिस कोठडीत दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली. दरम्यान, महिला कर्मचारी लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या पहिल्याच गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या संशयितांविरोधात अॅट्रॉसिटीचे कलमही लागू करण्यात आले आहे..अॅट्रॉसिटीन्वये वाढीव कलमआयटी कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यात संशयितांनी पीडितेला जातीवाचक शेरेबाजी व शिवीगाळ केल्याचा प्रकार 'एसआयटी'च्या तपासातून समोर आले. त्यामुळे या गुन्ह्यात अॅट्रॉसिटीन्वये वाढीव कलम संशयितांविरोधात लावण्यात आले आहे. यामुळे संशयितांच्या अडचणींत आणखी भर पडली.