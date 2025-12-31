Ashish Nahar : 'निमा'च्या अध्यक्षपदी आशिष नहार यांची बिनविरोध फेरनिवड; औद्योगिक विकासाचा ध्यास कायम

नाशिक: औद्योगिक क्षेत्रातील नामांकित नाशिक इंडस्ट्रीज अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) या संघटनेच्या अध्यक्षपदी आशिष नहार यांची बिनविरोध फेरनिवड करण्यात आली. तसेच पदाधिकाऱ्यांची निवडदेखील कायम ठेवण्यात आली असून, अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांना कार्यकारिणीतील अन्य १५ सदस्यांच्या निवडी करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत..सातपूर येथील निमा हाऊस येथे संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (ता. ३०) खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. यावेळी माजी अध्यक्ष विवेक गोगटे, रमेश वैश्य, डी. जी. जोशी, मधुकर ब्राह्मणकर, मंगेश पाटणकर, संजीव नारंग, रवी वर्मा, मनीष कोठारी, महाराष्ट्र चेंबरचे माजी अध्यक्ष संतोष मंडलेचा आदी उपस्थित होते..संस्थेच्या सभासदांनी आशिष नहार व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर विश्वास दर्शवीत त्यांनाच कायम ठेवण्याच्या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी दिली. तसेच अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनीच कार्यकारिणीतील २१ पैकी उर्वरित १५ सदस्यांची निवड करावी, असे अधिकारही बहाल केले. उपाध्यक्षपदी किशोर राठी, मनीष रावल, मानद सचिव राजेंद्र अहिरे, खजिनदार राजेंद्र वडनेरे, सहसचिव किरण पाटील यांची बिनविरोध फेरनिवड करण्यात आली. .PMC Election 2025 : पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादीत 'एबी फॉर्म'वरून राडा! "उमेदवार अजित पवारांनीच ठरवले", ज्येष्ठ नेत्यांचा घरचा आहेर.बैठकीच्या प्रारंभी आशिष नहार यांनी आपल्या कारकिर्दीचा वार्षिक आढावा सादर केला. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जेव्हा त्यांनी निमा अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली होती, तेव्हा त्यांनी पंचसुत्रीप्रमाणे काम करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यात नाशिकमध्ये मेगा प्रोजेक्ट आणणे, सीपीआरआय लॅब कार्यान्वित करणे, नाशिकमध्ये कायमस्वरूपी औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र उभारणे, निफाड तालुक्यात होऊ घातलेल्या ड्रायपोर्टला गती मिळवून देणे, डिफेन्स हबची निर्मिती या सर्वच प्रकल्पांचा यशस्वीपणे पाठपुरावा केल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्यास नाशिक देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक वाढीचे अव्वल स्थान ठरेल यात मुळीच शंका नसल्याचा दावाही आशिष नहार यांनी केला..नाशिकच्या औद्यागिक वसाहतीत गुंतवणूकदारांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करून नवीन उद्योग आणण्यासाठी निमा कटिबद्ध आहे. जागतिक पातळीवर नाशिकचे नाव उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.- आशिष नहार, नूतन अध्यक्ष, निमा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.