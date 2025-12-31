नाशिक

Ashish Nahar : 'निमा'च्या अध्यक्षपदी आशिष नहार यांची बिनविरोध फेरनिवड; औद्योगिक विकासाचा ध्यास कायम

Ashish Nahar Re-Elected as NIMA President Unopposed : नाशिक इंडस्ट्रीज अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) या संघटनेच्या अध्यक्षपदी आशिष नहार यांची बिनविरोध फेरनिवड करण्यात आली.
नाशिक: औद्योगिक क्षेत्रातील नामांकित नाशिक इंडस्ट्रीज अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (निमा) या संघटनेच्या अध्यक्षपदी आशिष नहार यांची बिनविरोध फेरनिवड करण्यात आली. तसेच पदाधिकाऱ्यांची निवडदेखील कायम ठेवण्यात आली असून, अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांना कार्यकारिणीतील अन्य १५ सदस्यांच्या निवडी करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

