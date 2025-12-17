नाशिक

Nashik Nimani Bus Stand : निमाणी बसस्थानक बनले 'समस्येचे आगार'; सिटीलिंकच्या कारभाराने प्रवासी हैराण!

Nimani Bus Stand Turns Into Hub of Passenger Problems : पंचवटीतील वर्दळीचे निमाणी बसस्थानक, जिथे बससेवेची माहिती मिळण्यासाठी प्रवाशांना तासनतास ताटकळत उभे राहावे लागत आहे.
Nimani Bus Stand

Nimani Bus Stand

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी: निमाणी बसस्थानक समस्येचे आगार बनल्याचे दिसून येत आहे. सद्यःस्थितीत मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. त्यातच बससेवेबाबत माहिती मिळत नसल्याने प्रवाशांची मोठी तारांबळ होत आहे. बसस्थानकातील ‘सिटीलिंक’चे चौकशी कक्ष अनेकदा बंद असल्याने पंचवटीत येणाऱ्या भाविक, पर्यटक, परजिल्ह्यांतील प्रवाशांना माहिती मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

Nashik
maharashtra
cctv
Passenger
Transport
Public Transport
Bus Stand

Marathi News Esakal
www.esakal.com