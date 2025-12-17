Nashik Nimani Bus Stand : निमाणी बसस्थानक बनले 'समस्येचे आगार'; सिटीलिंकच्या कारभाराने प्रवासी हैराण!

पंचवटी: निमाणी बसस्थानक समस्येचे आगार बनल्याचे दिसून येत आहे. सद्यःस्थितीत मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. त्यातच बससेवेबाबत माहिती मिळत नसल्याने प्रवाशांची मोठी तारांबळ होत आहे. बसस्थानकातील ‘सिटीलिंक’चे चौकशी कक्ष अनेकदा बंद असल्याने पंचवटीत येणाऱ्या भाविक, पर्यटक, परजिल्ह्यांतील प्रवाशांना माहिती मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत..निमाणी बसस्थानक हे अनेक वर्षांपासून शहरातील एक प्रमुख बसस्थानक म्हणून ओळखले जाते. स्थानकातून त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, दिंडोरी, पिंपळगाव, सायखेडा, सिन्नर यासह ग्रामीण भागात जाण्यासाठी मोठ्या संख्येने स्थानिक प्रवास करतात. तसेच परराज्य व परजिल्ह्यातील दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविक व पर्यटकांची चांगलीच वर्दळ असते. तसेच शालेय विद्यार्थी, सरकारी निमसरकारी खासगी नोकरदारदेखील प्रवास करतात. .मात्र, या ठिकाणी असलेला सिटीलिंक प्रशासनाचा चौकशी कक्ष केवळ सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच सुरू असतो. त्यानंतर सायंकाळी व रात्री वेळी बससेवेची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. बस वेळापत्रक उपलब्ध नसणे, बस वेळेवर न येणे तसेच चौकशी कक्ष बंद असल्यामुळे योग्य मार्गदर्शन न मिळणे, यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. .विशेषतः रात्री रेल्वे स्थानकाकडे जाण्यासाठी कोणती बस उपलब्ध आहे, बस कधी सुटते, कोणत्या मार्गावर कोणती बस येणार आहे, याची माहिती न मिळाल्याने नागरिकांना रिक्षाचालकांकडून वाढीव भाडे देऊन प्रवास करावा लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. सायंकाळी व रात्री माहिती फलकही नीट दिसत नसल्याने गोंधळात भर पडत आहे. तसेच बसण्याची योग्य सोय नसल्याने उभे राहावे लागते..प्रवाशांच्या अपेक्षाबसस्थानक परिसरात सीसीटीव्ही असावेसुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करावीचौकशी कक्ष २४ तास सुरू ठेवावारात्री बससेवेबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध करावीपरिसर स्वच्छ असावा, पोलिसांची गस्त असावी.Phaltan politics: दहशत माजवणाऱ्यांपासून सावध राहा: आमदार रामराजे निंबाळकरांचा घणाघात; विरोधकांच्या आयत्या पीठावर रेघोट्या, नेमकं काय म्हणाले? \n.सिन्नर येथून दररोज कामानिमित्त ये- जा असते. बस वेळेवर येत नाहीत. अनेकदा चौकशी कक्ष बंद असतो. त्यामुळे आवश्यक माहिती उपलब्ध होत नाही. चौकशी कक्ष २४ तास सुरू ठेवावा. सिटीलिंक प्रशासनाने मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.- संजय ढाकणे, प्रवासी, सिन्नर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.