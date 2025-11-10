नाशिक

Niphad News कर्तव्यासोबत माणुसकी! अन्न दिनानिमित्त धान्य वाटताना तहसीलदारांनी वृद्ध आजीला मिळवून दिला सुरक्षित निवारा

District Administration Marks Food Day with Doorstep Grain Distribution : निफाड येथे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी अन्न दिनानिमित्त एकल वृद्ध लाभार्थी कलावती भगरे यांच्या घरी जाऊन घरपोच धान्यवाटप केले. आजींच्या जीर्ण घराची पाहणी करून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतराची व्यवस्था करून दिली.
food distribution

food distribution

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निफाड: जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या संकल्पनेतून व प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या निर्देशानुसार अन्न दिनानिमित्त दिव्यांग व शारीरिकदृष्ट्या असमर्थ लाभार्थ्यांना घरपोच धान्यवाटपाचा उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमाचा एक भावनिक क्षण निफाड शहरात अनुभवायला मिळाला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
distribution
Security
Celebration
Tehsildar
community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com