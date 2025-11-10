Niphad News कर्तव्यासोबत माणुसकी! अन्न दिनानिमित्त धान्य वाटताना तहसीलदारांनी वृद्ध आजीला मिळवून दिला सुरक्षित निवारा

निफाड: जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या संकल्पनेतून व प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या निर्देशानुसार अन्न दिनानिमित्त दिव्यांग व शारीरिकदृष्ट्या असमर्थ लाभार्थ्यांना घरपोच धान्यवाटपाचा उपक्रम राबविण्यात आला. या उपक्रमाचा एक भावनिक क्षण निफाड शहरात अनुभवायला मिळाला..७ नोव्हेंबर तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी शहरातील कलावती भगरे या एकल वृद्ध लाभार्थ्याच्या घरी भेट दिली. घरात प्रवेश करताच एक अत्यंत जीर्ण, धोकादायक अवस्थेतील निवारा आणि त्यात एकटी राहणारी आजी पाहून सर्वांच्या डोळ्यांत पाणी आले. त्या आजींचे जगणे म्हणजे अक्षरशः संघर्षाची कहाणीच..अन्न दिनानिमित्त धान्याचा पोत उचलताना तहसीलदार नाईकवाडे यांनी फक्त कर्तव्य निभावले नाही, तर माणुसकीची जाण दाखविली. त्यांनी तत्काळ संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ सुरू असल्याची खात्री केली आणि स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मदतीने आजींचे धोकादायक घर सोडून सुरक्षित भाड्याच्या खोलीत स्थलांतर केले. .Rajendra Yadav: विदूषकांच्या हाती सत्ता दिल्यास सर्कस: राजेंद्र यादवांचा हल्लाबोल; कऱ्हाडात यशवंत विकास आघाडी, शिवसेनेचा मेळावा.यावरच थांबता नाईकवाडे यांनी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना संपर्क साधून घरकुल योजनेतून मदत देण्याबाबत सूचना केली. प्रशासनाची ही कृती केवळ योजनांची अंमलबजावणी नाही, तर संवेदनशीलतेचा जिवंत नमुना ठरली. या वेळी पुरवठा निरीक्षण अधिकारी अतुल गायकवाड, पुरवठा निरीक्षक उल्हास टर्ले, स्वस्त धान्य दुकानदार हिंगमिरे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.