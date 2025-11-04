Niphad Farmer Kailas Panaghavane : हृदय पिळवटून टाकणारी घटना! निफाडमध्ये प्रगतशील शेतकरी कैलाश पानगव्हाणे यांनी द्राक्षबागेतच संपवलं जीवन

निफाड: उगाव (ता. निफाड) येथील प्रगतशील शेतकरी कैलाश यादवराव पानगव्हाणे (वय ४५) यांनी द्राक्षबागेतील सततचे नुकसान आणि कर्जबाजारीपणामुळे तणावातून सोमवारी (ता. ३) सकाळी द्राक्षबागेतच विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे उगाव व परिसरात शोककळा पसरली असून, एक प्रगतिशील शेतकरी गमावल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी साधारणपणे आठच्या सुमारास श्री. पानगव्हाणे नेहमीप्रमाणे आपल्या द्राक्षबागेत गेले होते. द्राक्षबागेतील झाडांची अवस्था अतिशय बिकट झालेली होती. झाडांची मरगळ, पानगळ, कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे संपूर्ण बाग निस्तेज झाल्याचे दिसत होते..ही स्थिती पाहून ते मानसिकदृष्ट्या खचले. काही दिवसांपासून बागेसाठी वाढते खत व औषधांचे दर आणि हवामानातील अनिश्चितता या साऱ्या कारणांमुळे ते चिंतेत होते. बागेची अशी अवस्था पाहून त्यांनी तणावाच्या भरात घटनास्थळीच विषारी औषध प्राशन केले, असे सांगण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा केला..घटनेनंतर काही वेळाने ही बाब कुटुंबीयांच्या लक्षात आली. त्यांनी तत्काळ नातेवाइकांना आणि ग्रामस्थांना माहिती दिली. ग्रामस्थांच्या मदतीने पानगव्हाणे यांना तातडीने निफाड उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले. ते परिसरातील एक आदर्श व प्रगतिशील शेतकरी म्हणून ओळखले जात. .त्यांनी आधुनिक शेती पद्धती, ड्रिप सिंचन आणि उत्कृष्ट द्राक्ष उत्पादनासाठी विविध प्रयोग केले होते. मात्र, काही हंगामापासून हवामानातील अस्थिरता, कीडरोगांचा प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील घसरण या सर्व गोष्टींनी त्यांना आर्थिक व मानसिक ताणाचा सामना करावा लागत होता. पानगव्हाणे यांच्या निधनाने संपूर्ण निफाड तालुक्यात दुःखाचे सावट पसरले आहे. ग्रामस्थ, नातेवाईक व मित्रपरिवार मोठ्या संख्येने त्यांच्या राहत्या घरी शोक व्यक्त करण्यासाठी गर्दी करीत आहेत..Junnar Leopard Attacks: जुन्नर वनविभागात बिबट्यांची डरकाळी वाढली, सावधान बिबट्या नरभक्षक होतोय.द्राक्षबाग सतत तोट्यातकैलाश पानगव्हाणे यांच्याकडे केवळ दीड बिघा शेती होती, त्यात ते चार वर्षांपासून द्राक्षबाग घेत होते. मात्र, दरवर्षी वेगवेगळ्या संकटांनी बागेवर केलेला खर्चही निघत नव्हता, त्यामुळे त्यांच्यावर कर्ज वाढत चालले होते. सध्या एका राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे त्यांच्यावर सुमारे पाच लाखांचे कर्ज होते. यंदाही सततच्या पावसाने बागेचे १०० टक्के नुकसान झाल्यात जमा होते. त्यामुळे ते गेल्या काही दिवसांपासून तणावात होते, असे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.