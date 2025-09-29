Nashik Monsoon : द्राक्षपंढरीची वाताहत! निफाडमध्ये जोरदार पावसाचा कहर; काढणीस आलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान

निफाड: गेल्या दोन दिवसांपासून निफाड शहर आणि परिसरामध्ये जोरदार पावसाचा कहर सुरू असून, शेतकरी आणि नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः द्राक्षपंढरीतील पिकांची वाताहत झाली असून, काढणीस आलेले सोयाबीन, मका, द्राक्ष यांना भरपूर फटका बसला आहे..तालुक्यातील गोदावरी, कादवा, विनता, बाणगंगा या नद्यांचे पाणी भरून वाहत असून, शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलेले आहेत. गेल्या पाच महिन्यांपासून सलग पाऊस पडल्यामुळे द्राक्ष पंढरीची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे..वाहतूक विस्कळितनाशिक-छत्रपती संभाजीनगर मार्गावर पुरामुळे निफाड तारांगण हॉटेल्स ते नैताळे शिवरे फाटा दरम्यानचा मार्ग बंद झाला आहे.पर्यायी कोळीवाडी मार्गदेखील पाण्याखाली गेल्यामुळे वाहनचालकांचे हाल बेहाल झाले आहेत.कादवा नदी पुरामुळे पूल पाण्याखाली गेला, त्यामुळे निफाड ते कारखान्याचा मार्ग बंद झाला आहे.निफाड-सिन्नर मार्ग देखील बंद झाला आहे.विनता नदी पुरामुळे खेडे-उगाव दरम्यानचा पूल पाण्याखाली, हिंगलाज माता देवस्थानाचा संपर्क तुटला आहे..Heavy Rainfall In Jalna: जल रात्र! शहरासह जिल्ह्याभरात थैमान, भोकरदनमध्ये सर्वाधिक १६५ मिमी.देवस्थानांचे नुकसानकादवा आणि विनता नद्यांमुळे संगमेश्वर देवस्थान आणि भद्रा मारुती देवस्थान पाण्याखाली गेली आहेत. शेतकऱ्यांचे जीवन आणि धार्मिक स्थळांची हानी या नैसर्गिक आपत्तीत गंभीर झाली आहे.या आसमानी संकटामुळे निफाडच्या शेतकऱ्यांचे जीवन अत्यंत बिकट झाले आहे. द्राक्ष हंगाम, खरिपाच्या पिकांचे भवितव्य धोक्यात असून टोमॅटो, मका, सोयाबीन, कांदा, भाजीपाला यांचा मोठा फटका बसणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी परिस्थितीवर सरकारने तातडीने पंचनामे करून न्याय देणे गरजेचे आहे.- राजेंद्र बोरगुडे, संचालक, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.