Pimpalgaon Baswant News : आरोग्य विभागाचे प्रयत्न यशस्वी, निफाडमधील चिमुकल्यांचा श्वास सुरक्षित

Niphad's Successful Health Initiatives Reduce Infant Mortality : आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी झोकून देऊन घेतलेले परिश्रम, आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या सक्रिय सहभागामुळे सकारात्मक बदल झाला आहे. मागील चार वर्षांपूर्वी निफाड तालुक्यात असलेला दहा टक्के बालमृत्यूचा दर घटून चार टक्क्यांवर आला आहे.
एस. डी. आहिरे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव बसवंत: आईच्या कुशीत लहानग्यांचा श्‍वास सुरक्षित राहण्यासाठी आरोग्य विभागाने केलेल्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. नवजात व वर्षाच्या आतील बालकांचा मृत्यू टाळण्यासाठी जाणीवपूर्वक झालेल्या प्रयत्नांमुळे निफाड तालुक्यातील अर्भक व बालमृत्यू दराचे प्रमाण घटून नवजीवनाला दिलासा मिळाला आहे.

