Pimpalgaon Baswant News : आरोग्य विभागाचे प्रयत्न यशस्वी, निफाडमधील चिमुकल्यांचा श्वास सुरक्षित

पिंपळगाव बसवंत: आईच्या कुशीत लहानग्यांचा श्वास सुरक्षित राहण्यासाठी आरोग्य विभागाने केलेल्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. नवजात व वर्षाच्या आतील बालकांचा मृत्यू टाळण्यासाठी जाणीवपूर्वक झालेल्या प्रयत्नांमुळे निफाड तालुक्यातील अर्भक व बालमृत्यू दराचे प्रमाण घटून नवजीवनाला दिलासा मिळाला आहे. .आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी झोकून देऊन घेतलेले परिश्रम, आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या सक्रिय सहभागामुळे सकारात्मक बदल झाला आहे. मागील चार वर्षांपूर्वी निफाड तालुक्यात असलेला दहा टक्के बालमृत्यूचा दर घटून चार टक्क्यांवर आला आहे. निफाड तालुका सधन असला तरी चार वर्षापूर्वी येथील बालमृत्यूची आकडेवारी चिंताजनक होती. मातेच्या गर्भातील कळ्या- फुले विविध कारणामुळे उमलू शकत नव्हती..बाळाचे गोड हास्य, किलकारीऐवजी त्या घरातून मातेच्या रडण्याचे हुंदके ऐकायला यायचे. यासाठी माता व बाल आरोग्य संबंधित कार्यक्रम राबविले गेले. महिला गरोदर राहताच आरोग्य सेविकांकडून गर्भासह विविध तपासणी करून त्या मातेवर पुढील नऊ महिने लक्ष केंद्रित केले जाते..बालमृत्यू झाल्यास महिन्याकाठी जिल्हास्तरावर अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या बैठकीत बालमृत्यूच्या आढाव्यात अहवाल सादर करावा लागतो. यामुळे आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी डोळ्यात तेल घालून गर्भावस्थेतील त्या मातेवर देखरेख ठेवत संस्थेत प्रसूतीसाठी प्रयत्न करतात. त्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत असून बालमृत्यूच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे..बालमृत्यूची कारणेबाळाचे वजन कमी असणे.कमी दिवसांचे बाळ जन्माला येणेकुपोषित बालक, न्यूमोनिया व अतिसार.Agricultural News : कळवणमध्ये शेतकरी आक्रमक: कांद्याचे ट्रॅक्टर थेट प्रशासकीय कार्यालयात.निफाडसारख्या समृध्द तालुक्यात बालमृत्यू होणे अपेक्षीत नव्हते. बाळाच्या मृत्यूने त्या कुटुंबाचे मानसिक स्वास्थ बिघडते. हे चित्र बदलण्यासाठी आरोग्य विभागाशी संपर्क साधून योग्य त्या सूचना केल्या.-दिलीप बनकर, आमदारबालमृत्यूमध्ये लक्षणीय घट करून निफाडच्या आरोग्य अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी इतरांसाठी आदर्शवत कर्तव्य निभावले आहे. इतर तालुक्यांनी त्यांचा आदर्श घ्यावा. बालमृत्यू कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे हे फलित आहे.-डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा आरोग्याधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिकवैद्यकीय अधिकारी,आरोग्य कर्मचारी,आशा यांच्या अथक परिश्रमांमुळे बालमृत्युच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे.पुढील वर्षी हे प्रमाण अधिक कमी करण्याचे प्रयत्न असतील.-डॉ. सुजित कोशिरे, तालुका आरोग्य अधिकारी, निफाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.