नाशिक

Crime News : निफाड गोळीबार प्रकरण: जळगाव फाटा येथे गावठी कट्ट्याने फायर करणाऱ्या आरोपींना बेड्या

Homemade Pistol Attack in Niphad’s Jalgaon Phata : निफाड येथील जळगाव फाटा येथे सिद्धार्थ मनोहर साळवे यांच्यावर गावठी कट्ट्यातून गोळीबार करणाऱ्या मयूर राजेंद्र ढगे आणि अन्य आरोपींना निफाड पोलिसांनी जेरबंद केले.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निफाड: जळगाव फाटा येथे गावठी कट्ट्यातून गोळीबार करणाऱ्या आरोपींना जेरबंद करण्यात आल्याची माहिती निफाडचे पोलिस निरीक्षक गणेश गुरव यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
attack
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com