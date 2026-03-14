Niphad News : काळाचा घाला! मुलाला पोहायला शिकवताना बाप-लेकाचा दुर्दैवी अंत; निफाडमधील सावळी गाव हादरले

चांदोरी: निफाड तालुक्यातील सावळी शिवारात कडवा कॅनॉलच्या पाण्यात विद्युत शॉक लागून बाप आणि मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या घटनेने सावळी गावासह परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, गावावर शोककळा पसरली आहे..या घटनेत अशोक तात्याबा हांडगे (वय ५९) आणि त्यांचा मुलगा करण अशोक हांडगे (वय १५, दोघेही रा. सावळी, ता. निफाड, जि. नाशिक) यांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या कडवा कॅनॉलला आवर्तन सुरू असून, भरदुपारी उष्णता वाढल्याने अशोक हांडगे आपल्या मुलगा करणला पोहायला शिकविण्यासाठी कॅनॉलच्या पाण्यात उतरले होते. .मात्र, ज्या ठिकाणी ते पाण्यात उतरले त्या ठिकाणाच्या शेजारी काही नागरिकांनी झोपडी बांधून विजेची जोडणी घेतली होती. त्या ठिकाणी असलेली विजेची वायर खराब असल्याने पाण्याच्या संपर्कात आल्याने पाण्यात वीजप्रवाह उतरला आणि त्याचा तीव्र शॉक लागून बापलेकाचा जागीच मृत्यू झाला..घटना लक्षात येताच परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ दोघांनाही पाण्याबाहेर काढून त्यांना उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, चांदोरी येथे दाखल करण्यात आले. मात्र तेथील डॉक्टरांनी तपासणी करून दोघांनाही मृत घोषित केले. संबंधित घटनेची माहिती पोलिसपाटील अरुण बोडके यांनी सायखेडा पोलिसांना दिली. सायखेडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार अरुण अहिरे करीत आहेत.