Nashik News : अखेरच्या प्रवासातही अडथळे!; निफाडमध्ये रस्त्याअभावी अंत्ययात्रा थांबली, अखेर ट्रॅक्टरवरून काढली अंत्ययात्रा

Locals Protest Administrative Neglect : निफाड तालुक्यातील कोळगाव-देवगाव परिसरात रस्त्याअभावी मृतदेह घरातच ठेवावा लागल्याने ग्रामस्थांनी ट्रॅक्टरवरून अंत्ययात्रा काढली, या घटनेने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निफाड- खेडलेझुंगे: पुरोगामी महाराष्ट्रात अजूनही रस्त्याअभावी मृतदेह घरात ठेवावा लागतो, ही दुर्दैवी घटना शनिवारी (ता. २३) निफाड तालुक्यातील कोळगाव-देवगाव परिसरात घडली. गावातील प्रकाश दत्तात्रेय घोटेकर (वय ३९) यांचे निधन झाले, मात्र स्मशानभूमीकडे नेण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याने मृतदेह रविवारी (ता. २४) दुपारी बारापर्यंत घरातच ठेवावा लागला. अखेरीस ग्रामस्थांच्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रॅक्टरवरून अंत्ययात्रा निघाली आणि दुपारी एकला अंत्यविधी पार पडला.

