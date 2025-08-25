Nashik News : अखेरच्या प्रवासातही अडथळे!; निफाडमध्ये रस्त्याअभावी अंत्ययात्रा थांबली, अखेर ट्रॅक्टरवरून काढली अंत्ययात्रा

निफाड- खेडलेझुंगे: पुरोगामी महाराष्ट्रात अजूनही रस्त्याअभावी मृतदेह घरात ठेवावा लागतो, ही दुर्दैवी घटना शनिवारी (ता. २३) निफाड तालुक्यातील कोळगाव-देवगाव परिसरात घडली. गावातील प्रकाश दत्तात्रेय घोटेकर (वय ३९) यांचे निधन झाले, मात्र स्मशानभूमीकडे नेण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याने मृतदेह रविवारी (ता. २४) दुपारी बारापर्यंत घरातच ठेवावा लागला. अखेरीस ग्रामस्थांच्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रॅक्टरवरून अंत्ययात्रा निघाली आणि दुपारी एकला अंत्यविधी पार पडला..(कै.) प्रकाश यांच्या अंत्यविधीची तयारी सुरू झाली; पण स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अत्यंत दुरवस्था झाली असल्याने रात्री चिखल तुडवत जाणे शक्य नव्हते. त्यामुळे नाइलाजाने मृतदेह घरातच ठेवावा लागला. रविवारी दुपारी बारापर्यंत नातेवाईक व ग्रामस्थ अंत्ययात्रेच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर ग्रामस्थांनी ठरवून ट्रॅक्टरवरून अंत्ययात्रा काढली. एकला गोदावरी नदीकाठी अंत्यविधी पार पाडण्यात आला..एका रस्त्यासाठी २५ वर्षांचा संघर्ष करूनही शेवटी मृतदेह घरात ठेवावा लागतो, यापेक्षा मोठे दुर्दैव कोणते, असा संतापजनक प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. रस्त्यासाठी ग्रामस्थांनी २५ वर्षांपासून सतत पाठपुरावा केला, निवेदने दिली, उपोषणे केली; तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी ग्रामस्थ, महिला व विद्यार्थ्यांनी साखळी उपोषण केले होते. त्यावेळी काम लवकरच सुरू होईल, असे आश्वासन देण्यात आले. .मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. मतदारसंघात विकासाच्या गप्पा मारल्या जातात; पण प्रत्यक्षात अंत्ययात्रेलाही रस्ता नाही. मृत्यूनंतरही मृतदेहाला सन्मान मिळत नाही, हे शासनव्यवस्थेच्या अपयशाचेच प्रतीक आहे, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..प्रशासनाचे दुर्लक्षनाशिक जिल्ह्यातील स्मशानभूमी व रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल ‘सकाळ’ने वारंवार पाठपुरावा केला आहे. स्मशानभूमींमध्ये आवश्यक सुविधा पुरविल्या जाव्यात व रस्त्यांअभावी दळणवळणात येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी ‘सकाळ’मध्ये १० जुलैला ‘अखेरच्या प्रवासात असुविधांचे गतिरोधक’ या मथळ्याखाली विशेष पाने प्रसिद्ध केली होती. मात्र, जनतेच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. याच अनास्थेतून कोळगाव-देवगावातील दुर्दैवी घटना घडल्याचे अधोरेखित झाले आहे..Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचा लढा आता मुंबईत, कसं असेल मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचं स्वरुप? वाचा....मागील २५ वर्षांपासून आम्ही या रस्त्याचा पाठपुरावा करीत आहोत, तरीही प्रशासनाचे लक्ष नाही. जर पुन्हा अशीच दुर्दैवी घटना घडली, तर पुढील वेळी अंत्यविधी थेट आमदारांच्या दारात करू. या माझ्या एका व्यक्तीच्या भावना नव्हे, तर संपूर्ण गाव व परिसराचा संताप आहे. आणखी किती दिवस आम्ही या यातना भोगायच्या?- दत्तात्रय घोटेकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.