Nashik News : महामार्गावरील खड्ड्यात स्ट्रेचर ठेवून अनोखे आंदोलन; निफाडमध्ये शिवसेनेचा 'रास्ता रोको'

Shiv Sena Youth Conducts Road Block in Niphad : नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील प्रचंड खड्ड्यांकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेच्या युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख विक्रम रंधवे यांनी खड्ड्यात स्ट्रेचर ठेवून त्यावर झोपत ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले. यामुळे महामार्गावर दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या.
निफाड: नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर पिंपळस ते विंचूरदरम्यान असलेल्या प्रचंड खड्ड्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीही दखल न घेतल्याने शुक्रवारी (ता. १०) शिवसेनेच्या युवासेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला. जिल्हाप्रमुख विक्रम रंधवे यांच्या नेतृत्वाखाली ढोल-ताशांच्या गजरात ‘रास्ता रोको’ करण्यात आले.

