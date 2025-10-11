Nashik News : महामार्गावरील खड्ड्यात स्ट्रेचर ठेवून अनोखे आंदोलन; निफाडमध्ये शिवसेनेचा 'रास्ता रोको'

निफाड: नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर पिंपळस ते विंचूरदरम्यान असलेल्या प्रचंड खड्ड्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीही दखल न घेतल्याने शुक्रवारी (ता. १०) शिवसेनेच्या युवासेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला. जिल्हाप्रमुख विक्रम रंधवे यांच्या नेतृत्वाखाली ढोल-ताशांच्या गजरात ‘रास्ता रोको’ करण्यात आले..तहसील कार्यालयासमोरच्या खड्ड्यात रुग्णवाहिकेतील स्ट्रेचर ठेवून रंधवे यांनी त्यावर झोपत जवळपास दोन तास महामार्ग रोखून धरला. आंदोलनामुळे महामार्गावर दोन ते अडीच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. सायंकाळी घराकडे परतणाऱ्या प्रवाशांना यामुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याला वारंवार अल्टिमेटम देऊनही त्यांनी दखल न घेतल्याने हे आंदोलन करण्यात आले. विक्रम रंधवे यांनी, जोपर्यंत खड्डे बुजवले जात नाहीत, तोपर्यंत याच खड्ड्यात स्ट्रेचरवर झोपण्याचा निर्धार व्यक्त केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊनही बांधकाम खात्याचे अधिकारी घटनास्थळी येत नव्हते. निफाडचे पोलिस निरीक्षक गणेश गुरव यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना फोनद्वारे जाणीव करून दिली, तरीही अधिकारी येत नसल्याने शिवसैनिक व युवा सैनिक संतप्त झाले होते..दोन तासांनंतर बांधकाम खात्याचे अधिकारी मोहिते घटनास्थळी आल्यानंतर, त्यांनी दिवाळीपर्यंत पिंपळस ते विंचूर दरम्यानचे खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले..Mumbai Local Megablock: रविवारी लोकल प्लॅनिंग? पण हार्बर-पश्चिमवर ब्रेक, मध्य रेल्वेवर ग्रीन सिग्नल! वेळापत्रक तपासा.यावेळी शिवसेनेचे संजय कुंदे, ललित गीते, अनिल बीवाल, शिवा पाटील-सुराशे, निवृत्ती जगताप, बापूसाहेब कुंदे, गणेश कापसे, अरुण डांगळे, नीरज चोरडिया, विजय धारराव, कैलास धारराव, तुषार गांगुर्डे, सुयोग गायकवाड, अमोल वडघुले, किरण वाघ, सुवास सुरळीकर, सचिन खडताळे यांच्यासह शिवसैनिक व युवा सैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.