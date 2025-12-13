Crime News : देवस्थानांवरील लुटमार थांबता थांबेना! नैताळेनंतर आता सायखेडा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरात चोरी, नागरिकांचा संताप.

चांदोरी: सिन्नर, निफाड तालुक्यांत देवस्थानांना लक्ष्य करत लुटमारीची मालिका थांबायचे नाव घेत नाही. शिवापूर, देवगाव, नैताळे, निफाड येथील मंदिरांनंतर आता सायखेडा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरात चोरीची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. देवस्थानावर हात टाकणाऱ्या चोरट्यांबद्दल नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी तातडीने या चोरट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..फिर्यादी पुजारी सुमीत जगदीश तिवारी (३८) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, मंदिराच्या दोन चाव्या वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात येत असतात, त्यापैकी एक चावी वीज वितरणाच्या पेटीत ठेवली जात असे. मंगळवारी (११ डिसेंबर) सकाळी आठला मंदिर उघडले असता दरवाजाचे कुलूप उघडे आणि चावी खाली पडलेली दिसली. आत पाहणी केली असता मौल्यवान ऐवज गायब झाल्याचे स्पष्ट झाले. .चोरट्यांनी १० डिसेंबरला सायंकाळी साडेसहा ते ११ डिसेंबर सकाळी आठ यादरम्यान पेटीतील चावी वापरून मंदिरात प्रवेश करून चोरी केल्याचा अंदाज आहे. घटनेची माहिती मिळताच निफाडचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी के. के. पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप घुगे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. तसेच फिंगरप्रिंट युनिट आणि डॉग स्क्वॉडच्या टीमने कसून तपासणी केली. ठोस सुगावा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिस हवालदार अजय नाईक तपास करत आहे..सततच्या घटनांनी संतापअंधारातून देवळात हात घालणाऱ्यांची ही मालिका चिंतेची ठरतेय; नागरिकांच्या भावना दुखावत असून, पोलिसांसमोर नवे आव्हान उभे राहत आहे. पोलिस तपास करत असतीलही; पण एकाही चोरीचा साधा सुगावा पोलिसांना लागत नसल्याने नागरिकांच्या भावना तीव्र होत आहेत..मतोबा महाराज मंदिरातील चोरीनिफाड, सिन्नर तालुक्यात मंदिरातील मूर्ती, दानपेटींवर डल्ला मारण्याचे प्रकार दोन आठवड्यापासून सुरू असून दहा दिवसांपूर्वी नैताळे येथील मतोबा महाराज मंदिरातील दोन मूर्तीची चोरी झाल्याने खळबळ उडाली आहे..याप्रकरणी आठ दिवसांनंतरही तपास लागला नसल्याने पोलिसांच्या तपासावर शंका व्यक्त करत नागरिकांनी नाशिक- छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग रोखून धरत आंदोलन केले होते. त्या वेळी पोलिसांनी लवकरच आरोपीला पकडण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याआंदोलनाला तीन दिवस होत नाही तोच चोरट्यांनी पुन्हा सायखेड्यातील मंदिराला लक्ष्य केले आहे. यावरून चोरट्यांची मुजोरी वाढली आहे हेच दिसून येत आहे..Video: पुण्यात इंदुरीकर महाराज आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची! आयोजक धावले अन्....देवस्थाने सुरक्षित ठेवणेही गरजेचेनिफाड, सिन्नर तालुक्यांतील मंदिरात झालेल्या चोरींवरून मंदिराच्या आणि मूर्ती, घंटा, दानपेटी यांच्या सुरक्षेबाबत विशेष काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दानपेट्या, मंदिराचे कुलूप तसेच किमान सीसीटीव्ही यंत्रणा करता येईल का, हेही पाहणे आवश्यक बनले आहे. यासाठी देवस्थान ट्रस्टने व्यवस्था निर्माण करायला हवी, अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.