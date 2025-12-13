नाशिक

Crime News : देवस्थानांवरील लुटमार थांबता थांबेना! नैताळेनंतर आता सायखेडा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरात चोरी, नागरिकांचा संताप.

Series of Temple Thefts Shock Niphad–Sinnar Region : सिन्नर आणि निफाड तालुक्यात देवस्थाने लक्ष्य करून चोरी करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून, सायखेडा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरात नुकतीच चोरी झाल्याने धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
चांदोरी: सिन्नर, निफाड तालुक्यांत देवस्थानांना लक्ष्य करत लुटमारीची मालिका थांबायचे नाव घेत नाही. शिवापूर, देवगाव, नैताळे, निफाड येथील मंदिरांनंतर आता सायखेडा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरात चोरीची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. देवस्थानावर हात टाकणाऱ्या चोरट्यांबद्दल नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी तातडीने या चोरट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

