Niphad Sugar Factory : निफाड साखर कारखान्याची विक्री हाणून पाडू; कामगार आणि शेतकऱ्यांचा एल्गार

Niphad Sugar Factory sale triggers worker-farmer protest : निफाड साखर कारखान्याच्या विक्रीला विरोध करत कामगार आणि शेतकऱ्यांची संघर्ष सभा; भाडेपट्टा कराराची पुनर्रचना व आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचा ठराव मंजूर.
सकाळ वृत्तसेवा
निफिड/कसबे सुकेणे: निफाड साखर कारखाना एक महिन्यात जिल्हा बँक विक्री करणार असून, या विक्रीला आमचा तीव्र विरोध आहे. निसाकाची ही शेवटची लढाई आहे. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, हा कारखाना कदापि विक्री करू दिला जाणार नाही, असा ठराव भाऊसाहेबनगर येथील कामगार आणि शेतकरी सभासदांच्या सभेत होऊन निसाकाच्या भाडेतत्त्व कालावधीतील व्यवहारांची जिल्हा बँक आणि संबंधित ठेकेदारांची चौकशी व्हावी व भाडेपट्टा कराराची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

