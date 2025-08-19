Niphad Sugar Factory : निफाड साखर कारखान्याची विक्री हाणून पाडू; कामगार आणि शेतकऱ्यांचा एल्गार

निफिड/कसबे सुकेणे: निफाड साखर कारखाना एक महिन्यात जिल्हा बँक विक्री करणार असून, या विक्रीला आमचा तीव्र विरोध आहे. निसाकाची ही शेवटची लढाई आहे. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, हा कारखाना कदापि विक्री करू दिला जाणार नाही, असा ठराव भाऊसाहेबनगर येथील कामगार आणि शेतकरी सभासदांच्या सभेत होऊन निसाकाच्या भाडेतत्त्व कालावधीतील व्यवहारांची जिल्हा बँक आणि संबंधित ठेकेदारांची चौकशी व्हावी व भाडेपट्टा कराराची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी करण्यात आली..भाऊसाहेबनगर येथील निसाका कार्यस्थळावरील मुख्य प्रवेशद्वारावर सोमवारी (ता. १८) निसाका कामगार आणि शेतकरी, सभासद आणि सर्वपक्षीय नेत्यांची संघर्ष सभा झाली. निफाड साखर कारखान्याची उर्वरित जमीन व अन्य मालमत्ता तातडीने विक्री करण्याच्या हालचाली जिल्हा बँकेने सुरू केल्याने निसाका वर्तुळात कामगार आणि शेतकऱ्यांत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी ही सभा सोमवारी बोलविण्यात आली. कामगार सभेचे कार्याध्यक्ष प्रमोद गडाख यांनी प्रास्ताविक करून विजय रसाळ यांनी निसाकाचे आर्थिक आणि सध्याच्या स्थितीचे विश्लेषण केले..शिवाजीराजे ढेपले, दिलीप मोरे, धोंडिराम रायते, हर्षल मोरे आदींनी मनोगत व्यक्त करत निसाकाच्या या शेवटच्या लढाईत सोबत असल्याचे सांगितले. सभेसाठी देवराम मोगल, अर्जुन बोराडे, दिनकर मत्सागर, नानासाहेब दाते, भगवान बोराडे, गोकुळ गिते, दिगंबर गिते, बी. जी. पाटील, तानाजी पुरकर, दीपक शिरसाठ, सुनील कदम, सुभाष होळकर, विलास मत्सागर, बाळासाहेब जाधव, सुनील कदम, भास्कर शिंदे, नितीन निकम, बाळासाहेब जाधव, मोतीराम पाटील, प्रभाकर रायते, संदीप टर्ले, जगन कुटे, हिरालाल सानप, सुनील शिंदे, अशोक भंडारे, विश्वास भंडारे, विलास गडाख, अनंत साने, अरुण डांगळे, पुंडलिक ताजणे, किरण सुरवाडे, किरण वाघ, प्रदीप पवार आदींसह तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी, निसाका सभासद आणि कर्मचारी उपस्थित होते. कामगार सभेचे सरचिटणीस बी. जी. पाटील यांनी आभार मानले..कोण काय म्हणाले....माजी आमदार अनिल कदम ः निसाका आणि रासाकाबाबत मी यापूर्वीही प्रत्येक पातळीवर सभासद आणि कामगारांच्या हिताने शासनाचा पाठपुरावा केला आहे. निसाका वाचावा याकरिता मी कार्यकर्ता आणि सभासद म्हणून लढ्यात अग्रभागी राहीन.राजेंद्र मोगल (जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती) ः सेल्स टॅक्स, जिल्हा बँक, ठेकेदार आणि शासन यांच्यात वेळोवेळी झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी व्हावी. खंडू बोडके (शिवसेने (उबाठा)चे निफाड तालुकाध्यक्ष) ः या लढ्यात सर्व सभासद, कर्मचारी, शेतकरी यांनी सहभागी व्हावे..Ahilyanagar News: वडिलांसोबत हाय-पाय बांधून ४ मुलं विहिरीत | Sakal Media | Crime | Ahilyanagar .सभेतील ठरावपुढील आठवड्यात निफाड तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढणे, निसाका विक्रीला विरोध, भाडेपट्टा कराराचा पुनर्विचार करून पुनर्रचना करावी, देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली यंत्रसामग्रीची झालेली विक्री याची चौकशी करून वसुली करावी, असे ठराव मंजूर झाले. निसाका वाचविण्यासाठी कायदेशीर न्यायालयीन लढाई केली जाणार असून, त्याची जबाबदारी सर्वानुमते राजेंद्र मोगल व हर्षल मोरे यांच्यावर सोपविण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.