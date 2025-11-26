Nirmala Gavit : नाशिकमध्ये माजी आमदार निर्मला गावित अपघातग्रस्त; मागून आलेल्या कारने दिली जबर धडक, डोक्याला गंभीर दुखापत

नवीन नाशिक: सिडकोतील कर्मयोगीनगर- गोविंदनगर परिसरात सोमवारी (ता. २४) सायंकाळी झालेल्या अपघातात माजी आमदार निर्मला गावित जखमी झाल्या. .नातवाला घेऊन रस्त्याने फिरत असताना मागून आलेल्या कारने त्यांना जबर धडक दिली. अचानक झालेल्या या अपघातात त्या काही अंतरावर फेकल्या गेल्या. या धडकेत त्यांच्या डोक्यासह शरीराच्या इतर भागांना गंभीर दुखापत झाली आहे. संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून फुटेजमध्ये कार चालकाची बेफिकीर ड्रायव्हिंग स्पष्ट दिसत आहे..घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी तातडीने गावित यांना जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केले. सध्या अतिदक्षता विभागात त्यांच्यावर उपचार सुरू असून डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले..Chh. Sambhajinagar Accident: समृद्धी महामार्गावरील अपघातात दोघांचा मृत्यू; ट्रकचालक-मालकाला अज्ञात वाहनाने उडविले.अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी संताप व्यक्त करत बेजबाबदार चालकावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. शहरातील वाढत्या अपघातांबाबत प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही होत आहे. यापूर्वी अनेक नागरिक अपघातग्रस्त झाले असताना आता माजी आमदारही सुरक्षित नसल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. अपघात प्रकरणी पोलिसांनी तत्काळ तपास करत संबंधीत वाहन चालकास ताब्यात घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.