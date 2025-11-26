नाशिक

Nirmala Gavit : नाशिकमध्ये माजी आमदार निर्मला गावित अपघातग्रस्त; मागून आलेल्या कारने दिली जबर धडक, डोक्याला गंभीर दुखापत

Former MLA Nirmala Gavit Injured in Nashik Road Accident : नवीन नाशिकच्या कर्मयोगीनगर-गोविंदनगर परिसरात सोमवारी (ता. २४) सायंकाळी झालेल्या अपघातात माजी आमदार निर्मला गावित जखमी झाल्या. नातवाला घेऊन रस्त्याने फिरत असताना मागून आलेल्या कारने त्यांना धडक दिली.
Nirmala Gavit

Nirmala Gavit

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवीन नाशिक: सिडकोतील कर्मयोगीनगर- गोविंदनगर परिसरात सोमवारी (ता. २४) सायंकाळी झालेल्या अपघातात माजी आमदार निर्मला गावित जखमी झाल्या.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
accident
Hospital
Medical
MLA
Treatment
road accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com