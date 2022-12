कसबे सुकेणे : मागील बारा वर्षांपासून निसाकाचा बंद असलेला भोंगा अखेर वाजला असून आता निसाका सुरू होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे भाव होते.

कित्येक दिवसांनी भोंग्याचा आवाज ऐकावयास मिळाल्याने निसाका कर्मचाऱ्यांसह शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या भोग्यांच्या आवाजासह कारखान्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरवात झाली आहे. (Nisaka is about to begin so there is joy on faces of farmers Nashik News)

निसाका कारखाना हा भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याची निविदा प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली होती. कडलग कन्स्ट्रक्शन कंपनीने कायदेशीर सर्व बाबींची पूर्तता केली असल्याने जिल्हा बँक प्रशासन आणि कडलक कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांच्यात पंचवीस वर्षांसाठी भाडे करारनामा झाला.

जिल्हा बँकेकडून कारखाना कडलग कंपनीकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर कंपनीकडून कारखान्याच्या दुरुस्तीचे कामकाजही सुरु झाले आहे. निसाका सुरू व्हावा यासाठी अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही प्रयत्न केले. ज्या ज्या व्यक्तींच्या सहकार्यामुळे निसाकाची चिमणी पेटत आहे.

त्या सर्वांना कामगार व शेतकरी वर्गाकडून धन्यवाद व शुभेच्छा दिल्या जात आहे. कोणत्या का मार्गाने होईना अखेर निसाका सुरू होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर मोठे समाधानाचे वातावरण दिसत आहे. निसाका कारखान्यामधील यंत्रसामग्रीच्या दुरुस्तीचे काम वेळेवर पूर्ण झाल्यास मे महिन्याच्या आत पहिले गाळप घेण्याचा मानस कडलग कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रशासनाचा आहे.

गावातील व्हॉट्सअप ग्रुप वर आवाज व्हारलय

तब्बल दहा वर्षानंतर निफाड सहकारी साखर कारखान्यात दुरुस्तीचे काम सुरु झाले. यावेळी कारखान्याच्या गेटवर बसविण्‌यात आलेला भोंगा वाजविण्यात आला. भोंगा वाजताच कसबे सुकेणे व पंचक्रोशीतील युवकांसह शेतकऱ्यांनी आपापल्या व्हाट्सअप ग्रुपवर व स्वतःच्या स्टेटस वर निसाकाचा भोंग्याचा आवाज कैद करत तो सर्वत्र व्हायरल केला.

"बारा वर्षांपासून निसाका बंद असल्याने भोंग्याचा आवाजही बंद झाला होता. आता निसाका पुन्हा सुरू होत असल्याने ज्यांचे ज्यांचे प्रयत्न या कामासाठी आले त्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद. कामगार व शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर त्यामुळे समाधानाचे वातावरण असून आता प्रत्यक्ष निसाकाची चाके लवकर सुरू व्हावी हीच अपेक्षा."

-डी.बी.मोगल, माजी संचालक निसाका

