Malegaon Blast: मालेगावात प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभादरम्यान मोठा स्फोट; दोन मुलांसह पाच जण जखमी, नेमकं काय घडलं?

महाराष्ट्रात प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात सोमवारी, २६ जानेवारी रोजी सकाळी पोलीस परेड ग्राउंडजवळ अचानक स्फोट झाला. या घटनेत पाच जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. एका फुग्या विक्रेत्याच्या नायट्रोजन गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने हा शक्तिशाली स्फोट झाल्याचे वृत्त आहे. सोमवारी सकाळी ९:१५ वाजताच्या सुमारास, मालेगाव पोलीस परेड ग्राउंडपासून जेमतेम १०० मीटर अंतरावर, जिथे प्रजासत्ताक दिनाचा ध्वजारोहण समारंभ सुरू होता, तिथे हा स्फोट झाला..अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, शालेय विद्यार्थी आणि मोठ्या संख्येने जनता या कार्यक्रमाला उपस्थित होती. परेड ग्राउंडपासून थोड्या अंतरावर एक फुगे विक्रेता फुगे नायट्रोजन वायूने भरत असताना अचानक सिलिंडरचा स्फोट झाला. स्फोट इतका जोरदार होता की तो दूरवर ऐकू आला आणि आजूबाजूच्या परिसरात घबराट पसरली..घटनेच्या वेळी, प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात फुगे खरेदी करण्यासाठी बरेच लोक जमले होते. या स्फोटात विनोद थोरात, मोहित जाधव, अतुल शेवाळे, प्रमिला यादव आणि उज्ज्वला महाजन हे पाच जण गंभीर जखमी झाले. जखमींमध्ये दोन मुले आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. दोन बळींची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे आणि त्यांना प्रगत वैद्यकीय सेवेसाठी नाशिक येथे नेण्यात आले आहे. स्फोटाचे कारण तपासात आहे..अपघातातील जखमींची ओळख पटली आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विनोद थोरात, मोहित जाधव, अतुल शेवाळे, प्रमिला यादव आणि उज्ज्वला महाजन यांच्यासह पाच जण भाजले आहेत. सर्व जखमींना तातडीने स्थानिक खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना उपचारासाठी नाशिक येथे पाठवण्यात आले आहे.