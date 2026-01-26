नाशिक

Malegaon Blast: मालेगावात प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभादरम्यान मोठा स्फोट; दोन मुलांसह पाच जण जखमी, नेमकं काय घडलं?

Malegaon Nitrogen Gas Cylinder Explosion: मालेगावमध्ये पोलीस परेड ग्राउंडजवळ फुग्या विक्रेत्याच्या नायट्रोजन गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला आहे. या घटनेत पाच जण जखमी झाले.
महाराष्ट्रात प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात सोमवारी, २६ जानेवारी रोजी सकाळी पोलीस परेड ग्राउंडजवळ अचानक स्फोट झाला. या घटनेत पाच जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. एका फुग्या विक्रेत्याच्या नायट्रोजन गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने हा शक्तिशाली स्फोट झाल्याचे वृत्त आहे. सोमवारी सकाळी ९:१५ वाजताच्या सुमारास, मालेगाव पोलीस परेड ग्राउंडपासून जेमतेम १०० मीटर अंतरावर, जिथे प्रजासत्ताक दिनाचा ध्वजारोहण समारंभ सुरू होता, तिथे हा स्फोट झाला.

