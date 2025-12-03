Devendra Fadnavis : कुंभमेळ्यासाठी मोठा निधी: महापालिका बॉन्ड जारी करणारी राज्यात तिसरी; मुख्यमंत्र्यांकडून गौरव

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेतर्फे दोनशे कोटी रुपयांचे ‘एनएमसी क्लीन गोदावरी बॉन्ड’ चे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)मध्ये मंगळवारी (ता.२) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लिस्टिंग करण्यात आले. या माध्यमातून महापालिकेला निधी उपलब्ध होऊन विविध विकासकामे मार्गी लावता येणार आहेत. म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यू करणारी नाशिक महापालिका राज्यात तिसरी ठरली आहे. ‘एनएसई’मध्ये नोंद महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा क्षण असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढले..बॉण्ड ईश्यू लिस्टींग कार्यक्रम प्रसंगी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, एनएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषकुमार चौहान, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवी ण परदेशी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्यसचिव डॉ. डी.एच. गोविंदराज, नविन सोना, ए. के. कॅपिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुलकुमार मित्तल, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, नाशिक मनपा अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर, प्रदीप चौधरी, मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी दत्तात्रेय पाथरुट, मुख्यलेखा परीक्षक बळवंत गायकवाड, उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर, अजित निकत, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, अधीक्षक अभियंता अविनाश धनाईत, रवींद्र धारणकर आदी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की नाशिक महापालिकेच्या २०० कोटींच्या बॉण्डचे लिस्टिंग, नाशिकच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा क्षण आहे. कुंभमेळ्यासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची सरकारची बांधिलकी यातून दिसते. कुंभमेळा श्रद्धेचा, परंपरेचा व सांस्कृतिक वारशाचा गौरव आहे. विकसित भारत या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेप्रमाणे विकास वारसाची जपणूक म्हणून नाशिक आज नव्या शहरनिर्मितीचा आदर्श ठेवत आहे. बॉण्डमुळे नाशिक महापालिकेला केंद्र शासनाकडून २६ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच अर्बन चॅलेंज फंड च्या माध्यमातून बिनव्याज कर्ज स्वरूपात निधी उभारणी होणार आहे..आयुक्त खत्री म्हणाल्या, की बॉण्ड इश्यूमध्ये १०० कोटींचा बेस होता. याला संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून ३.९५ पट जास्त प्रतिसाद मिळत उत्तम सब्स्क्रिप्शन प्राप्त झाल्याने महापालिका बॉण्ड्सवरील गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास दिसून आल्याचे त्यांनी नमुद केले..एनएसईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषकुमार चौहान म्हणाले, बॉण्डला मिळालेला प्रतिसाद बघता गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. शहरी पायाभूत सुविधा विकासासाठी पारदर्शक व परिणामकारक पद्धतीने स्थानिक संस्थांना भांडवल उभारण्यासाठी एनएसई चा पाठिंबा कायम राहील..ऐकाव ते नवलच! भाजपाने सोनिया गांधींना दिली उमेदवारी...काँग्रेसच्या उमेदवाराविरोधात लढणार निवडणूक.गयासाठी वापरला जाणार निधीरामझुला पादचारी पूलकाळाराम मंदिर परिसरात वेंडिंग प्लाझा, मूलभूत विकासकामेकपालेश्वर मंदिराजवळ सोयी-सुविधा तयार करणेपंचवटी, सातपूर व पश्चिम विभागात मलनि:सारण प्रकल्प नेटवर्क उभारणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.