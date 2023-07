Nashik News : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ॲन्ड ॲग्रिकल्चरचे उपाध्यक्ष कांतिलाल चोपडा यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांची भेट घेत स्वागत केले.

महाराष्ट्र चेंबरसह व्यापार, उद्योग संघटनांच्या मदतीने शहराचा विकास करू, असे आश्वासन आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला दिले. (nmc Commissioner Dr Karanjkar assurance Development of city with help of trade and industry associations Nashik News)

महापालिका क्षेत्रातील व्यापार, उद्योग व कृषिक्षेत्र संबंधित चर्चा केली. तसेच कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळविणे, टास्क फोर्स तयार करण्याबाबत चर्चा केली.

राज्यात महाराष्ट्र चेंबरतर्फे राबवीत असलेल्या विविध उपक्रमांची व महाराष्ट्र चेंबरच्या कार्याची माहिती उपाध्यक्ष कांतिलाल चोपडा यांनी आयुक्त करंजकर यांना दिली. तसेच, महाराष्ट्र चेंबर पत्रिका भेट दिली.

शहरातील व्यापार, उद्योग, कृषिक्षेत्राच्या विकासाबाबत व शहराच्या सर्वांगिण विकासात संघटनांची भूमिका व सहकार्य महत्त्वाचे आहे असे नमूद केले. महाराष्ट्र चेंबर व सर्व व्यापारी औद्योगिक संघटनांशी चर्चा करून सर्वांच्या सहकार्याने शहराचा विकास करू अशी ग्वाही दिली.

शिष्टमंडळामध्ये उत्तर महाराष्ट्र शाखा चेअरमन संजय सोनवणे, कार्यकारिणी सदस्य रणजितसिंग आनंद, नेहा खरे, सहायक सचिव अविनाश पाठक उपस्थित होते.