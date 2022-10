नाशिक : शहरात सध्या रस्त्यांवर तयार झालेल्या खड्ड्यांबरोबरच जलवाहिन्या नादुरुस्त होणे व मलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकार सातत्याने होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीत नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून अभियंत्यांनी रस्त्यावर उतरून तपासणी करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या आहेत. (NMC Commissioner instructs engineers to go on road for inspection Nashik Latest Marathi News)

यंदाच्या पावसाळ्यात शहरात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांवर खड्डे पडले आहे. साडेसहाशे कोटी रुपये खर्च करूनही रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याने नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील रस्ते सुशिक्षित असले तरी मागील दोन वर्षात ज्या रस्त्यांचे कामे झाली नेमक्या त्याच रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले. तर, अनेक भागात रस्तेच वाहून गेल्याचे प्रकार घडल्याने यांना महापालिका प्रशासनाला नागरिकांच्या रोषाला अधिक सामोरे जावे लागत आहे.

पाऊस थांबल्यानंतर तातडीने रस्ते दुरुस्त करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत, मात्र सातत्याने पाऊस सुरू आहे. परतीच्या पाऊस कमी वेळात अधिक प्रमाणात पडत असल्याने रस्त्यांवर बुजवलेले खड्डे पुन्हा जैसे थे होतात. त्यामुळे बांधकाम विभागाचे अभियंत्यांनी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यावर उतरून पाऊस जाण्याची वाट न बघता तातडीने रस्ते दुरुस्त करावे. तसेच, देखभाल दुरुस्तीच्या कालावधीतील रस्ते सुस्थितीत आणावी.

अन्यथा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचना दिल्या. रस्त्यांबरोबरच जलवाहिन्या नादुरुस्त होणे व मलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी अभियंत्यांनी रस्त्यावर उतरून आपल्या कार्यक्षेत्रातील नादुरुस्त जलवाहिन्या व मलवाहिन्या यांची पाहणी करून तातडीने दुरुस्त करण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांच्या बैठकीत दिल्या.

पाणी गळती थांबविण्याचे आव्हान

वाढत्या लोकसंख्येनुसार शहराला जवळपास अडीच दशलक्ष घनफूट रोजचा पाणीपुरवठा केला जातो. राज्य शासनाने १३५ लिटर प्रतिमाणसी पाणी देण्याचे मानक निश्चित केले आहे. त्यानुसार पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या असून, पाणी गळती शोधण्यांबरोबरच पाण्याच्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या.

