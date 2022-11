By

नाशिक : विकासकामे करायची असेल तर तेवढ्या प्रमाणात महसूलदेखील हवा. आता उत्सव आटोपले असून, विभागप्रमुखांनी तातडीने घरपट्टी वसूल करावे. डिसेंबर अखेरपर्यंत जे १०० टक्के वसुली करतील त्यांचा सत्कार होईल, मात्र जे वसुली करणार नाही त्यांना पत्र मिळेल असा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिला. (NMC Commissioner ultimatum to officials over recovery of property tax nashik News)

विभागप्रमुखांची बैठक झाली. या वेळी थकबाकीचा आढावा घेण्यात आला. प्रारंभी वर्षभरात झालेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. झालेल्या कामांची देयके देण्यासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले. राज्य शासनाकडून जीएसटीच्या माध्यमातून अनुदान प्राप्त होते. मात्र, महापालिकेच्या हक्काचे उत्पन्न असलेल्या मालमत्ता करातून मात्र अपेक्षित वसुली होत नाही.

चालू वर्षाची मागणी व थकबाकी, असे एकूण १५० कोटी रुपयांचे यंदाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, त्यापैकी १०५ कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला. त्यामुळे आता डिसेंबर अखेरपर्यंत ४५ दिवसात ४५ कोटी रुपयांची वसुली करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विविध कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच विभागीय अधिकाऱ्यांना शंभर टक्के वसुली करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. पाणीपट्टीच्या माध्यमातून ८५ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता.

परंतु, आत्तापर्यंत फक्त ३८ कोटी रुपये वसूल झाले आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीच्यादेखील सूचना देण्यात आल्या. महापालिकेचे शहरात सहा विभाग आहेत. त्यातील तीन विभागीय अधिकारी निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत त्यांना शंभर टक्के वसुली करण्याच्या विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत.

