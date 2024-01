NMC News : नाशिक शहरात रस्ते खोदाईसाठी विशिष्ट भागातच परवानगीचा निर्णय!

नाशिक : शहरात आता रस्ते खोदण्यासाठी विशिष्ट भागातच परवानगी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रस्त्यांच्या साइड पट्ट्यामध्येच खोदकामासाठी परवानगी दिली जाणार असून अपवादात्मक परिस्थितीत रस्ता खोदायचा असेल तर महापालिकेच्या यंत्रणांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (NMC Decision to permit road digging in Nashik city only in specific areas)