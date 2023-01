NMC Recruitment : महापालिका नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू राहणार!

By

नाशिक : विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असली तरी महापालिकेकडून ७०६ पदांच्या नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. मात्र, निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर जाहिरात काढली जाणार आहे. (NMC employee Recruitment process will continue during code of conduct nashik news)

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अग्निशमन व वैद्यकीय विभागातील अनुक्रमे ३४८ व ३५८ अशा ७०६ पदांची भरती करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यापूर्वी महापालिकेने अग्निशमन व वैद्यकीय विभागासाठी सेवाप्रवेश नियमावली मंजूर केली. शासनाच्या सूचनेनुसार आयबीपीएस या संस्थेच्या माध्यमातून रिक्त जागांची भरती केली जाणार आहे.

परंतु, विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने रिक्त पदांची नोकरी भरती होईल की नाही, याबाबत संभ्रम होता. त्याअनुषंगाने अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अडचण नसल्याचे सांगितले.

आचारसंहितेच्या काळात प्रशासकीय बाबी पूर्ण करून त्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया राबविली जाईल, अशी माहिती दिली.

