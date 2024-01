NMC News : फायर ऑडिट न झालेल्या इमारतींचा वापर थांबविणार! अग्निशमन विभागाचा निर्णय

नाशिक : महापालिकेकडून अग्निप्रतिबंधक कायद्यानुसार शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक इमारती, व्यावसायिक तसेच पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच असलेल्या निवासी इमारतींसाठी अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे बंधनकारक केले आहे.

या अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेने वर्षातून दोनवेळा फायर ऑडिट करण्याची सक्ती केली आहे. परंतु शहरातील बहुतांश निवासी इमारतीसह शासकीय कार्यालय व व्यावसायिक इमारतींचे फायर ऑडिट होत नसल्याची बाब समोर आल्याने महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने १८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.

त्यानंतर इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच इमारतीचा वापर बंद करण्याची सक्ती केली जाणार आहे.