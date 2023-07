NMC School Problem : मॉन्‍सून राज्‍यात दाखल झालेला असताना शहर परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावलेली आहे. एकीकडे नागरिकांना यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी नाशिक महापालिकेच्‍या काही शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली आहे.

गळक्‍या छताखाली वर्ग भरत असल्‍याने या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रभावित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. वाढीव निधीच्‍या मागणीमुळे सुमारे ३० शाळांचे दुरुस्‍तीचे काम प्रलंबित असल्‍याची माहिती मिळते आहे. (NMC School Problem Classes of students under leaky roof condition of 30 schools in inspection critical nashik)

उन्‍हाळी सुटी सुरू असताना नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरवात होण्यापूर्वीच शालेय इमारतींची दुरुस्‍ती केली जाण्याची आवश्‍यकता होती. परंतु शाळा दुरुस्‍तीच्‍या कामासाठी सुमारे ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असताना, बांधकाम विभागाकडून वाढीव निधीसाठी काम रखडविले गेल्‍याचे समोर येते आहे.

प्रारंभी बांधकाम विभागाकडून सुमारे साडे अकरा कोटी रुपयांच्‍या निधीची मागणी केली होती. कालांतराने त्‍यात वाढ करताना आता साडेबारा कोटींहून अधिक निधीची मागणी सादर केलेली आहे.

यापूर्वी निर्धारित निधी खर्च झालेला नसल्‍याने यंदा महापालिका प्रशासनाने मर्यादित स्वरूपात निधी राखीव ठेवला होता. या तांत्रिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो आहे.

दरम्‍यान, शिक्षण विभागाने केलेल्‍या पाहणीत साधारणतः तीस शाळांची अवस्‍था गंभीर असल्‍याचे समोर येते आहे. या शाळांची तातडीने दुरुस्‍ती केली जाण्याची गरज आहे. परिस्‍थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, दुरुस्‍ती कामाला तातडीने प्रारंभ करावा, अशी मागणी केली जाते आहे.