NMC News: महापालिकेचा आकृतिबंध 9 हजाराच्या आत

NMC News: राज्य शासनाने महसुली खर्चाची अट शिथिल केल्यानंतर महापालिकेकडून रिक्त पदांचा सुधारित आराखडा तयार करताना ९ हजाराच्या आत पदांचा आराखडा तयार करण्यासाठी काम सुरू केले आहे.

यापूर्वी राज्य शासनाला जवळपास १४ हजार पदांचा आराखडा सादर केला आहे. आराखडा छाननी समितीने आकृतिबंधाची छाननी केली. ४९ पैकी १५ विभागांची छाननी प्रक्रिया पार पडली.