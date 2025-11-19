नाशिक

Nashik News : वृक्षगणनेसाठी ड्रोनची गरज! नाशिक महापालिकेचा पोलिसांकडे प्रस्ताव; शासकीय कार्यालये व संवेदनशील भागांत प्रवेशाची अडचण

NMC Seeks Drone Permission for New Tree Census : नाशिक महापालिकेच्या उद्यान विभागाने शहरातील वृक्षांची अचूक गणना करण्यासाठी शासकीय कार्यालये व संवेदनशील ठिकाणांच्या परिसरामध्ये ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी पोलिस विभागाकडे मागितली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेच्या वतीने शहरातील वृक्षांची पुन्हा एकदा गणना केली जात आहे. परंतु, वृक्षगणना करताना काही ठिकाणी अडचण येत असून प्रत्यक्षस्थळी पोहोचता येत नाही. त्यामुळे ड्रोनद्वारे वृक्षगणना करण्यासाठी पोलिस विभागाने परवानगी द्यावी असा प्रस्ताव महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या वतीने सादर करण्यात आला आहे.

