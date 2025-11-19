Nashik News : वृक्षगणनेसाठी ड्रोनची गरज! नाशिक महापालिकेचा पोलिसांकडे प्रस्ताव; शासकीय कार्यालये व संवेदनशील भागांत प्रवेशाची अडचण

नाशिक: महापालिकेच्या वतीने शहरातील वृक्षांची पुन्हा एकदा गणना केली जात आहे. परंतु, वृक्षगणना करताना काही ठिकाणी अडचण येत असून प्रत्यक्षस्थळी पोहोचता येत नाही. त्यामुळे ड्रोनद्वारे वृक्षगणना करण्यासाठी पोलिस विभागाने परवानगी द्यावी असा प्रस्ताव महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या वतीने सादर करण्यात आला आहे. .महापालिकेने २०१६ मध्ये टेरेकॉन कंपनीला वृक्षगणनेचे काम दिले होते. मात्र, ही वृक्षगणना प्रथमपासूनच वादग्रस्त ठरली. संबंधित कंपनीने अतिरिक्त वृक्षगणना केल्याबद्दल महापालिकेकडे पावणेदोन कोटींची मागणी केली होती. महापालिकेने मात्र, संबंधित कंपनीने मनपाची परवानगी न घेताच अतिरिक्त वृक्षगणना केल्याचा आरोप करत पावणेदोन कोटींचे वाढीव बिल देण्यास नकार देत कंपनीचा प्रस्ताव फेटाळला. याप्रकरणी संबंधित ठेकेदार कंपनीचा न्यायालयात दावा दाखल आहे. .दरम्यान, दर सहा वर्षांनी वृक्षगणना करणे बंधनकारक असल्याचे कारण देत उद्यान विभागाने नव्याने वृक्षगणना सुरु केली आहे. वृक्षगणनेसाठी तीन कोटींची तरतूद २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात आहे. तसेच उद्यान विभागासाठी एकूण साडेसोळा कोटींची तरतूद अंदाजपत्रकात असून, अतिरिक्त रक्कम या तरतुदीतून खर्च केली जात आहे..मे. ऑरनेट टेक्नोलॉजी या कंपनीने अडीच टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दाखविल्याने या कंपनी मार्फत वृक्षगणनेचे काम सुरु आहे. वृक्षगणनेसाठीं १०.०८ कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. २०१६ मध्ये झालेल्या वृक्षगणनेचे काम दोन वर्ष चालले. या वृक्षगणनेत ४९ लाख वृक्ष आढळळे. यात २१ लाख २४ हजार वृक्ष हे गिरीपुष्प जातीची म्हणजेच एकूण वृक्षसंपदेच्या एकूण ५७ टक्के हे प्रमाण असल्याचे आढळून आले होते. त्या खालोखाल सुबाभुळ, निलगिरी, अशोका व गुलमोहर, बाभूळ, आंबा, बोर, बटरफ्लाय पाल्म, चंदन, कडुनिंब, करंजी, कांचन, नारळ, सिल्वर ओक, सिसम, विलायची चिंच या झाडांचे प्रमाणही आढळले. .Karad Politics:'कॉंग्रेसच्या ऋतुराज मोरेंना अर्जांच्या छाननीत फटका', कऱ्हाडला ६८ इच्छुकांचे तर नगराध्यक्षपदाचे पाच अर्ज बाद .नाशिक शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात महत्त्वाचे शासकीय कार्यालये आहेत. सात-आठ किलोमीटर परिघाच्या क्षेत्रात ड्रोन उडविता येत नाही. पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड विभागात आयएसपी, सीएनपी प्रेस या महत्त्वाच्या आस्थापना आहेत. आर्टीलरी सेंटर हे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. मागील वृक्ष गणनेत शासकीय जागांवरील वृक्षांची गणना करता आली नाही. त्यापार्श्वभूमीवर काही भागात ड्रोनद्वारे वृक्ष गणना करण्याची परवानगी महापालिका उद्यान विभागाने मागितली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.