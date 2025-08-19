नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या रस्त्यांची रुंदी वाढणार; एनएमआरडीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

NMRDA sets new minimum road width standards : शहराला जोडणाऱ्या पोच रस्त्यांची किमान रुंदी पंधरा मीटर अनिवार्य केली आहे. भौगोलिक अडथळे असलेल्या रस्त्यांची रुंदी बारा मीटर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात निवेदन जाहीर केले आहे.
road development
road developmentsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: समृद्धी महामार्गासह प्रस्तावित ड्रायपोर्ट, आयटी पार्क, वाढते औद्योगीकरण, लॉजिस्टीक पार्क, ओझर विमानतळाचा विस्तार व आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा विचार करून नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) शहराला जोडणाऱ्या पोच रस्त्यांची किमान रुंदी पंधरा मीटर अनिवार्य केली आहे. भौगोलिक अडथळे असलेल्या रस्त्यांची रुंदी बारा मीटर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात निवेदन जाहीर केले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Road Development
Development
Urban Development Center
NMRDA

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com