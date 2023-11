नाशिक : म्हसरुळ-आडगाव लिंकरोडवर मद्याच्या नशेमध्ये धुंद असलेल्या दोघांनी वाहनांची अडवणूक करून धिगांणा घालणाऱ्या दोघांना माजी सैनिकाच्या खूनप्रकरणी न्यायालयाने येत्या शनिवारपर्यंत (ता. २) पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

दरम्यान, संशयित रस्त्यावर वाहने अडवून लुटमार करीत असल्याची चर्चा होती. परंतु पोलीस चौकशीमध्ये तसे काही आढळून आलेले नाही. तसेच, संशयितांनी लुटमार केल्याची तक्रारही कोणी केलेली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. (no complaint with police regarding custody robbery of two in ex serviceman murder case Nashik Crime)

अथर्व दीपक उगले (१९), ऋषिकेश फकीरा दोंदे (२४, दोघे रा. म्हसरूळ) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघा संशयितांची नावे आहेत. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने येत्या २ डिसेंबरपर्यंत पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या सोमवारी (ता.२७) रात्री साडेसात-आठ वाजेच्या सुमारास म्हसरुळ- आडगाव लिंकरोडवर संशयित उगले व दोंंदे हे दोघे मद्याच्या नशेत जाणाऱ्या- येणाऱ्या वाहनांची अडवणूक करीत धिंगाणा घालत होते. त्यावेळी संशयितांनी एका कारची काचही फोडली.

त्यामुळे रस्त्यावर दहशत निर्माण झाली होती. त्याचवेळी वायुसेनेतून सेवानिवृत्त झालेले माजी सैनिक रविदत्त राजेंद्र चौंबे (४२) हे जात होते. त्यांनी संशयितांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता, संशयितांपैकी एकाने त्याच्या छातीवर धारदार शस्त्राने वर्मी घाव केला.

यातच त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी म्हसरूळ पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करुन अथर्व उगले व ऋषिकेश दोंदे या संशयितांना अटक केली. याप्रकरणी म्हसरुळ पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संशयितांना मंगळवारी (ता.२८) जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

लुटमारीची चर्चा पण तक्रार नाही

चौबे हे त्यांच्या कारने कुटूंबियांसह आडगावकडे जात होते. त्यावेळी त्यांच्यासमोर संशयित इतर वाहनचालकांची अडवणूक करून धमकावत होते. संशयित काही वाहनचालकांची लुटमारही करीत असल्याचे बोलले जाते.

काही जागरुक नागरिकांनी तात्काळ पोलीसांना कॉल केला होता. परंतु पोलीस घटनास्थळी येईपर्यंत चौबे यांच्यावर हल्ला झालेला होता. पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात नेले परंतु वाटेतच त्यांची प्राणज्योत मालवली.

दरम्यान, याप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. परंतु संशयित लुटमार करीत असल्याची तक्रार अद्यापपर्यंत पोलिसांकडे आलेली नाही. लुटमार केली असल्यास संबंधितांनी तात्काळ म्हसरुळ पोलिसांकडे तक्रार करावी असे आवाहनही पोलिसांनी केले आहे.

"संशयित दारुच्या नशेत धिंगाणा घालत होते. लुटमार केल्यासंदर्भात अद्यापपर्यंत तक्रार आलेली नाही. तरीही पोलीस त्यादिशेने तपास करीत आहेत."

- राजू पाचोरकर, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, म्हसरुळ.