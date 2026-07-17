Simhastha Kumbh Mela : सिंहस्थात इंधनटंचाई चालणार नाही! जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश; पेट्रोल-डिझेल, गॅसपुरवठ्याचा ठोस आराखडा सादर करा

नाशिक - सिंहस्थ-कुंभमेळ्यात खासगी वाहनांनी येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांना वेळेत पेट्रोल-डिझेल उपलब्ध करून द्यावे. तसेच साधुग्राम, हॉटेल्स, टेंट सिटी आणि खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सना अखंडित गॅस सिलिंडर पुरवठा करण्यासाठी सविस्तर व कृतिक्षम आराखडा तातडीने सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसीच्या अधिकाऱ्यांना दिले..नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ पर्वाला ३१ ऑक्टोबरपासून ध्वजारोहणाने प्रारंभ होणार असून, सुमारे २४ महिन्यांच्या कालावधीत देश-विदेशातील ८ ते १० कोटी भाविक येथे येण्याचा अंदाज आहे. त्यांपैकी सुमारे ५० टक्के भाविक खासगी वाहनांनी प्रवास करतील, अशी शक्यता गृहीत धरून प्रशासनाने नियोजन सुरू केले आहे..जिल्ह्याला जोडणाऱ्या आठ प्रमुख महामार्गांवर जिल्हा सीमेलगत वाहनतळ उभारले जात असून, अन्य ठिकाणीही पार्किंगची व्यवस्था केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहनांना आवश्यक इंधन वेळेत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी इंधन कंपन्यांवर असून, त्यासाठी पुरेसा साठा आणि प्रभावी वितरण यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसीच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी मुख्य तीन अमृतपर्वण्यांच्या काळात इंधनाची वाढलेली मागणी कशी पूर्ण केली जाणार, याचा तपशील मागविला. पर्वणीच्या दिवशी शहरातील अनेक मार्ग वाहतुकीसाठी बंद राहणार असल्याने इंधन टँकर पेट्रोलपंपांपर्यंत कोणत्या पर्यायी मार्गाने पोहोचविणार, याचाही सूक्ष्म आराखडा सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड उपस्थित होते..जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रमुख सूचनासिंहस्थासाठी दोन कोटी खासगी वाहनांचा अंदाज गृहीत धरा.पेट्रोल-डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवा.इंधन टँकरसाठी पर्यायी वाहतूक मार्ग निश्चित करा.वाहनतळांवर इंधन पुरवठ्याची व्यवस्था तपासा.मागणीनुसार गॅस सिलिंडरचा तातडीने पुरवठा करा.सिन्नर येथील सिलिंडर रिफिलिंग प्रकल्पाची क्षमता वाढवा.जिल्ह्यात अतिरिक्त गॅस रिफिलिंग प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करा. .गॅस सिलिंडर पुरवठ्यात सुरक्षिततेला प्राधान्यसिंहस्थ काळात साधुग्राम, टेंट सिटी, हॉटेल्स, फूड स्टॉल्स आणि स्थानिक नागरिकांना वेळेत गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या गल्ल्या, परिसर आणि साधुग्रामपर्यंत सिलिंडर पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्याबरोबरच सुरक्षिततेच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.